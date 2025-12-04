Bill Belichick aparece entre los finalistas al Salón de la Fama del Fútbol Americano 2026

Bill Belichick, entrenador que llevó a ganar seis veces el Super Bowl a los New England Patriots, apareció este miércoles entre los cinco finalistas que aspiran a ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2026.

Completan esta lista Robert Kraft, presidente de los Patriots en la categoría de Colaborador y los exjugadores Roger Craig, Ken Anderson y LC Greenwood, en la categoría Sénior.

El comité de selección, que se reunirá a inicios del próximo año, elegirá como máximo a tres de estos finalistas para ser parte de la generación 2026.

Belichick, actual ‘coach’ de la Universidad de Carolina del fútbol americano colegial, está considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL.

Ganó dos anillos de campeón como entrenador asistente con los New York Giants en la década de los 80. Como entrenador en jefe llevó a los Patriots a disputar nueve veces el Super Bowl, con seis triunfos, de la mano de Tom Brady, quarterback al cual reclutó en el Draft del año 2000.

Al final de su carrera en la NFL acumuló 333 victorias y 178 derrotas, una marca solo superada por Don Shula, miembro del Salón de la Fama.

Robert Kraft es el otro candidato al recinto de los inmortales por New England.

El multimillonario compró al equipo en 1994 por 172 millones de dólares para cambiar su imagen perdedora por la del más ganador del Super Bowl en la historia, con seis trofeos Lombardi en sus vitrinas.

Además llevó a la franquicia a ser la cuarta más cara de la NFL con un valor de 9.000 millones de dólares.

Entre los exjugadores, Roger Craig es uno de los favoritos para tener su busto de bronce en el recinto ubicado en Canton, Ohio.

Craig ganó los Super Bowls XIX, XXIII y XXIV con los San Francisco 49ers. En su carrera acumuló 13.100 yardas y sumó 73 anotaciones.

Ken Anderson y LC Greenwood completan la lista de candidatos.

Anderson jugó entre 1971 y 1986 para los Cincinnati Bengals, equipo con el que acumuló 32.833 y 197 pases de touchdown.

Greenwood fue un ala defensiva que con los Steelers triunfó en los Super Bowls IX, X, XIII y XIV entre 1969 y 1981.

Los nombres de los nuevos integrantes del Salón de la Fama serán dados a conocer en la ceremonia ‘NFL Honors’ que se efectuará en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, California, en días previos al Super Bowl LX del próximo 8 de febrero.

