Carolina Panthers tumban a los Rams, el mejor equipo de la NFL
Bryce Young brilla en la victoria 31-28 mientras Stafford impone récord histórico en la derrota
Los Carolina Panthers dieron la sorpresa este domingo al derrotar 31-28 a Los Angeles Rams, líderes de la NFL, en un emocionante duelo de la semana 13. Con este triunfo, los Panthers mejoraron su marca a 7-6 y siguen firmes en la lucha por el liderato del Sur de la NFC, donde los Tampa Bay Buccaneers dominan con 7-5 tras vencer 20-17 a los Arizona Cardinals.
Bryce Young fue la figura del equipo de Carolina, acumulando 206 yardas por pase y tres envíos de anotación que aseguraron la victoria. Por su parte, a pesar de la derrota, el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, dejó su sello al superar un récord histórico: logró 28 pases consecutivos de anotación sin intercepción, superando la marca de Tom Brady, que tenía 25.
La caída de Los Angeles ajustó la lucha por la cima de la NFC Oeste. Los Rams mantienen el primer lugar con registro de 9-3, pero ahora son acechados por los San Francisco 49ers, quienes vencieron 26-8 a los Cleveland Browns y llegaron a 9-4.
Otros resultados de la semana
La jornada también trajo cambios en el Sur de la AFC. Los Houston Texans vencieron 20-16 a los Indianapolis Colts, descendiendo estos últimos al segundo lugar con marca de 8-4. Los Texans son terceros con 7-5, mientras que los Jacksonville Jaguars se adueñaron del liderato tras imponerse 25-3 a los Tennessee Titans, con mejor récord en juegos divisionales.
En otros resultados destacados, los Miami Dolphins sumaron su tercer triunfo consecutivo al superar 21-17 a los New Orleans Saints, y los New York Jets vencieron 27-24 a los Atlanta Falcons en el último segundo.
El arranque de la jornada se vivió en el Día de Acción de Gracias, con victorias de Green Bay Packers 31-24 sobre Detroit Lions, Dallas Cowboys 31-28 sobre Kansas City Chiefs y Cincinnati Bengals 32-14 ante Baltimore Ravens. El viernes, los Chicago Bears sorprendieron al derrotar 24-15 a los campeones Philadelphia Eagles. La actividad cerrará este lunes con el duelo entre New England Patriots y New York Giants.
Sigue leyendo:
– Green Bay Packers amargan el Día de Acción de Gracias de los Detroit Lions
– Kansas City Chiefs compromete los playoffs de NFL tras dura caída ante Broncos
– Cowboys pierde al corredor Miles Sanders por el resto de la temporada