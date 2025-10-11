Cowboys pierde al corredor Miles Sanders por el resto de la temporada

Los Dallas Cowboys sufren una dura baja en su ofensiva. El corredor Miles Sanders se perderá el resto de la temporada debido a lesiones en la rodilla y el tobillo, según confirmó este viernes Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de operaciones del equipo.

Jones anunció en su programa de radio que Sanders será colocado en la lista de lesionados de final de temporada, aunque no ofreció más detalles sobre la gravedad exacta de las dolencias.

Miles Sanders no volverá en 2025

El corredor, que se perdió el juego de la semana pasada ante los New York Jets, no logró recuperarse a tiempo y ahora verá interrumpida su primera campaña con los Cowboys.

Sanders había firmado un contrato por una temporada tras llegar como agente libre junto a Javonte Williams, quien finalmente se consolidó como el corredor titular del equipo.

En apenas cinco juegos, Williams igualó los cinco touchdowns terrestres que los Cowboys lograron en toda la temporada pasada, demostrando el impacto inmediato que ha tenido en la ofensiva dirigida por Mike McCarthy.

El paso breve de Sanders en Dallas

A sus 28 años, Sanders solo disputó cuatro partidos con Dallas, acumulando 117 yardas y un touchdown en 20 acarreos.

Su futuro con la franquicia parece incierto, ya que su contrato es solo por una campaña, lo que sugiere que su paso por los Cowboys podría haber llegado a su fin.

Antes de unirse a Dallas, el corredor tuvo cuatro temporadas con los Philadelphia Eagles, rivales divisionales en la NFC Este, y dos con los Carolina Panthers.

Su mejor año fue en 2022 con los Eagles, cuando corrió para 1,269 yardas y 11 touchdowns, siendo pieza clave del equipo que llegó al Super Bowl LVII, donde cayeron ante los Kansas City Chiefs.

Dallas deberá ajustar su backfield

La ausencia de Sanders obligó a los Cowboys a activar por primera vez al novato Jaydon Blue, selección de quinta ronda en el Draft procedente de Texas, quien tuvo cuatro acarreos para siete yardas en la victoria 37-22 ante los Jets.

Con el calendario avanzando, Dallas dependerá principalmente de Javonte Williams y Blue para cubrir el hueco que deja Sanders en el backfield, mientras el equipo sigue su lucha por mantenerse en la pelea dentro de la NFC.

