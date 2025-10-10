Dak Prescott planea jugar hasta 40 años como Tom Brady y Brett Favre

Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys, afirmó que quiere unirse a leyendas de NFL como Tom Brady, Brett Favre y Drew Brees jugando hasta los 40 años.

“Los 40 serían un muy buen número. Obviamente, sé que he sufrido algunas lesiones y que jugué muy duro en la universidad, pero creo que sí puedo llegar a los 40 años jugando al nivel que quiero, sería algo fantástico”, afirmó el mariscal de campo en conferencia.

Prescott, el jugador mejor pagado de la NFL con $60 millones de dólares anuales, había dicho hace un par de temporadas que dudaba si podría seguir activo al pasar de su cuarta década de vida, pensamiento que ha modificado.

“Sí, definitivamente he cambiado de parecer. Ahora lo veo con más realismo. Creo que la diversión y la paz que este juego aún me da después de 10 años, puedo mantenerlo. Así que, mientras pueda hacerlo a un nivel del que me sienta orgulloso y feliz, seguiré intentándolo”, explicó.

Dak Prescott tiene la deuda de llevar a Cowboys al Super Bowl

Aunque aún lejos de llegar a los 40, Prescott también tiene pendiente llevar a su equipo a un juego por el título de la NFL y levantar un trofeo Vince Lombardi.

Las otras tres leyendas ganaron al menos un Super Bowl, parte de lo que los inmortalizó en la historia de la NFL.

En 10 temporadas ha llevado a Dallas a los ‘playoffs’ en cinco ocasiones, pero nunca los ha guiado a una final de Conferencia Nacional.

A pesar de ello, Jerry Jones, propietario de los Cowboys, confía en que Prescott romperá con los 30 años que acumula su equipo sin ganar un Super Bowl.

En la presente campaña, Dallas marcha en tercer lugar del Este de la Conferencia Nacional con dos triunfos, dos derrotas y un empate. Este domingo visitará a los Carolina Panthers dentro de la semana seis de la temporada.

Sigue leyendo:

– NFL multa a Jerry Jones, dueño de los Cowboys, por gesto obsceno al público

– Mark Sánchez y los momentos después de ser presuntamente acuchillado (video)

– Jennifer Lopez sale en defensa de Bad Bunny tras críticas por su próximo show en el Super Bowl