NFL multa a Jerry Jones, dueño de los Cowboys, por gesto obsceno al público

Este martes la NFL impuso una multa de $250,000 dólares a Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, por el gesto obsceno que realizó el domingo pasado en el MetLife Stadium durante la victoria por 22-37 ante los New York Jets.

El hecho ocurrió en los minutos finales del partido correspondiente a la semana cinco de la temporada. Jones, ubicado en uno de los palcos del estadio, fue grabado por varios aficionados mientras celebraba una anotación de su equipo.

Jerry Jones on @1053thefan on giving the middle finger during Sunday’s game in New Jersey: “That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show of hand. The intention was thumbs up.” pic.twitter.com/3QS6ZkD4B1 — Jon Machota (@jonmachota) October 7, 2025

Jerry Jones se disculpa por su “descuido”

Según sus palabras, nunca tuvo intención de ofender o burlarse de los seguidores rivales. “No hubo ningún problema de antagonismo ni nada parecido. Simplemente hice una mala presentación con la mano. Fue un descuido. Si quieren llamarlo accidental, pueden hacerlo. Pero se corrigió bastante rápido”, añadió.

El caso de Jones se suma a otros antecedentes similares en la liga. La temporada pasada, David Tepper, propietario de los Carolina Panthers, fue multado con $300,000 dólares tras arrojar una bebida hacia seguidores de los Jacksonville Jaguars durante un altercado verbal.

Asimismo, en la temporada 2009, Bud Adams, entonces dueño de los Tennessee Titans y fallecido en 2013, recibió una multa de $250,000 dólares por realizar el mismo gesto contra la afición de los Buffalo Bills.

La NFL ha reiterado en diferentes ocasiones su intención de mantener altos estándares de conducta entre sus jugadores, entrenadores y propietarios. Al inicio de la actual temporada, la liga envió un memorándum a los 32 equipos advirtiendo que sería estricta con cualquier falta de respeto o comportamiento inadecuado dentro y fuera del campo.

Jerry Jones, quien dirige a los Cowboys desde 1989 y ha ganado tres Super Bowls, cerró sus declaraciones lamentando lo ocurrido y asegurando que el incidente no refleja su relación con los seguidores.

“Fue un momento de confusión y emoción. Jamás haría algo que perjudique la imagen de los Cowboys ni de la NFL”, concluyó.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Venezolano Andy Borregales acabó con el invicto de los Buffalo Bills en NFL

– Falleció a los 39 años Arthur Jones, exjugador de NFL y campeón del Super Bowl 47

– Mark Sánchez, ex mariscal de campo de la NFL, grave tras ser apuñalado en Indianápolis