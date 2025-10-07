Jennifer Lopez sale en defensa de Bad Bunny tras críticas por su próximo show en el Super Bowl

El que la NFL confirmara a Bad Bunny para el show del medio tiempo del próximo Super Bowl no dejó indiferente a nadie, ni a sus fans, ni a sus haters, lo que ha provocado un auténtico debate en las redes sociales, pues hay quienes consideran que no es el artista indicado para uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, sin embargo, hay otros tantos que celebraron la decisión.

Es tal la controversia que ha desatado el nombramiento del Conejo Malo, que no solo Donald Trump ya se pronunció al respecto, sino también Jennifer Lopez, quien salió en defensa de Benito Antonio Martínez Ocasio, como es el nombre real del nacido en Bayamón.

JLo habló sobre él en una conversación que tuvo con Craig Melvin en el programa ‘TODAY’, a donde acudió para hablar de su película ‘Kiss of the Spider Woman’, pero también se dio tiempo para abordar otros temas.

Entre los temas que abordó está la controversia y todo lo que se ha dicho en torno a Bad Bunny y su show en el próximo Super Bowl.

“Es uno de los artistas más importantes del mundo en este momento, probablemente el más importante. Creo que se sorprenderán gratamente porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha hecho. Ha hecho algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida.”, compartió ‘La Diva del Bronx’ orgullosa de lo que el boricua ha conseguido en la escena musical.

JLo, quien coincidió con él, J Balvin y Shakira en el Super Bowl del 2020, destacó en la conversación que es un gran fan de Bad Bunny.

“Estoy tan emocionada por él. Estaba emocionada cuando actuó con nosotros en el Super Bowl y estoy emocionada de ver lo que hace. Hace un gran espectáculo. Es un artista increíble”, dijo la ex de Ben Affleck

La también actriz aprovechó la entrevista para asegurar que el intérprete de ‘Titi Me Preguntó’ callará varias bocas el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

“Creo que está a punto de sorprender a todos. Es una introducción para algunas personas. Estoy súper emocionada de que la gente lo vea”, concluyó convencida en otro fragmento de la conversación que tuvo la noche del lunes.

