Jennifer Lopez se abre sobre su separación de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado”

En una reveladora entrevista con Lee Cowan para CBS ‘News Sunday Morning’, Jennifer Lopez abrió su corazón sobre uno de los capítulos más intensos de su vida reciente: su separación de Ben Affleck. A sus 56 años, la icónica actriz y cantante no solo habló con franqueza sobre el fin de su matrimonio.

“Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, afirmó López, explicando que esa ruptura la impulsó a crecer de una manera que necesitaba profundamente. “Porque me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba crecer”.

López y Affleck, de 53 años, reavivaron su romance en 2021 tras haberse conocido por primera vez en 2002. Se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022, seguida de una celebración más grande en Georgia.

Sin embargo, dos años después, en julio de 2024, López solicitó formalmente el divorcio, citando “diferencias irreconciliables”. Curiosamente, Affleck es productor ejecutivo de su nueva película, ‘El beso de la mujer araña’, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Cine de Sundance en enero —el mismo mes en que se formalizó su divorcio.

Durante la entrevista, López recordó cómo fue filmar esta cinta mientras atravesaba una etapa personal extremadamente difícil. “Fue una época muy dura. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz… y luego, en casa, fue como si no fuera la mejor. Y simplemente pensé: ‘¿Cómo puedo conciliar esto?’”, confesó la estrella.

¿De qué trata la película?

‘El beso de la mujer araña’, una adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway de 1993 —a su vez basado en la novela homónima de Manuel Puig de 1976— marca un hito en la carrera de López: es su primera incursión en una película musical. Coprotagonizada por Diego Luna y Tonatiuh, la cinta rinde homenaje a su madre, Guadalupe Rodríguez, de quien heredó el amor por los musicales.

“Crecí viendo musicales. A mi madre le encantaban, así que vi todos los musicales imaginables”, compartió la actriz en el programa. “Era una fanática, y también del cine, pero realmente amaba los musicales porque le encantaba cantar y bailar entre los vivos… y a mí también”.

A pesar del final de su matrimonio, tanto López como Affleck han mantenido un tono respetuoso y amable. El actor incluso ha expresado públicamente su admiración por cómo ella ha manejado la fama a lo largo de los años.

