Jennifer Lopez reflexionó sobre su carrera como actriz: “Me frustré muchas veces”

Más allá de la música, Jennifer Lopez reflexionó sobre su faceta como actriz y los retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera artística.

En un reciente encuentro con la prensa, por la promoción de su nueva película Kiss of the Spider Woman, JLo aseguró que, aunque se ha frustrado muchas veces, eligió no quedarse de brazos cruzados y demostrar su talento en cada oportunidad.

“Siempre sentí que hacía lo mejor con lo que me daban. Claro que me frustré muchas veces, pero elegí no quedarme enojada sino demostrar lo que podía dar”, dijo la actriz, en declaraciones recogidas por el diario El Listin.

La actriz y cantante aseguró sentirse orgullosa de que ahora directores como Bill Condon y Bob Zemeckis ahora la llamen para trabajar con ellos.

“Es el resultado de todo ese trabajo. Me tomó años, pero aquí estoy”, aseguró.

JLo indicó que espera que las nuevas generaciones de actrices latinas no tengan que esperar tanto para obtener una oportunidad en una película.

“Me alegra que ellas ya reciban oportunidades a los 20 que yo tuve mucho después. Es diferente ahora. Y eso me da esperanza”, dijo.

Lopez también habló de su próxima película, Kiss of the Spider Woman, un remake musical dirigido por Condon, que aborda temas de representación queer y latina en un contexto político y cultural actual.

La actriz, que también es productora ejecutiva del filme, destacó el valor de esta producción como un acto de resistencia mediante la fantasía y el amor, y contó que el rodaje fue un reto físico intenso con ocho números musicales filmados en sesiones largas sin cortes.

La estrella del Bronx explicó en su rol como productora ejecutiva también se involucró en desde la escritura del guion hasta el área marketing.

