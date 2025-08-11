window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Jennifer Lopez protagonizó un incomodo momento con un insecto en un show

Mientras cantaba, un grillo se trepó por el vestido de la cantante estadounidense hasta llegar a su cuello durante su concierto en Kazajistán

Jennifer Lopez

Actualmente, Jennifer Lopez está en medio de su gira Up All Night Tour. Crédito: Chris Pizzello | AP

Avatar de Ariany Brizuela

Por  Ariany Brizuela

Jennifer Lopez vivió un momento insólito y divertido durante su concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira mundial Up All Night: Live 2025.

Mientras JLo interpretaba una de sus canciones, un grillo apareció sobre su vestido y subió hasta su cuello sorprendiendo a la cantante.

Sin perder la compostura o interrumpir su show, JLo mantuvo la calma y con una sonrisa en su rostro se sacudió al insecto con un manotazo rápido.

Tras deshacerse del grillo, JLo bromeó sobre lo ocurrido: “Me estaba haciendo cosquillas”.

@eljunket

Jennifer Lopez vivió un momento inesperado durante su concierto en Kazajistán cuando, en medio de su presentación, un grillo subió por su cuerpo hasta llegar a su cuello. Sin perder la compostura, la diva del Bronx continuó cantando y, entre risas, se quitó el insecto de encima diciendo: “Me estaba haciendo cosquillas”. Un instante que demuestra su profesionalismo y carisma sobre el escenario. #JLo #JenniferLopez #ConciertoKazajistán #MomentoViral #Grillo #ShowEnVivo #Profesionalismo #DivaDelBronx #Kazajistán #Espectáculo #Viral #ElJunket #ParaTi #FYP #NoticiasDeEspectáculos

♬ OBSESSION – SLOWED – DAMAGE & PRISET

La reacción de la cantante fue ovacionada por los fans en el público, quienes destacaron su temple y buen humor frente al inesperado incidente.

De inmediato, el video de la cantante con el insecto se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios elogiaron la serenidad y elegancia con la que la cantante manejó la situación.

Actualmente, Jennifer Lopez está en medio de su gira Up All Night Tour, que comenzó la primera semana de julio en España.

Además de España, la cantante se ha presentado en Hungría, Italia y Turquía, y tiene previsto presentarse en Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

El anuncio de la gira llega poco después de que JLo anunciara que tendrá una residencia en Las Vegas a finales de 2025 y principios de 2026.

En mayo, tras su participación en los American Music Awardsla cantante anunció su nuevo espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night, que se realizará en el Colosseum de Caesars Palace.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

