Jennifer Lopez protagonizó un incomodo momento con un insecto en un show

Jennifer Lopez vivió un momento insólito y divertido durante su concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira mundial Up All Night: Live 2025.

Mientras JLo interpretaba una de sus canciones, un grillo apareció sobre su vestido y subió hasta su cuello sorprendiendo a la cantante.

Sin perder la compostura o interrumpir su show, JLo mantuvo la calma y con una sonrisa en su rostro se sacudió al insecto con un manotazo rápido.

Tras deshacerse del grillo, JLo bromeó sobre lo ocurrido: “Me estaba haciendo cosquillas”.

La reacción de la cantante fue ovacionada por los fans en el público, quienes destacaron su temple y buen humor frente al inesperado incidente.

De inmediato, el video de la cantante con el insecto se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios elogiaron la serenidad y elegancia con la que la cantante manejó la situación.

Actualmente, Jennifer Lopez está en medio de su gira Up All Night Tour, que comenzó la primera semana de julio en España.

Además de España, la cantante se ha presentado en Hungría, Italia y Turquía, y tiene previsto presentarse en Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

El anuncio de la gira llega poco después de que JLo anunciara que tendrá una residencia en Las Vegas a finales de 2025 y principios de 2026.

En mayo, tras su participación en los American Music Awards, la cantante anunció su nuevo espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night, que se realizará en el Colosseum de Caesars Palace.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

