Jennifer Lopez sufrió una falla de vestuario durante un show de su gira

Jennifer López protagonizó un incidente durante uno de los shows de su gira. Recientemente, la cantante sufrió una falla de vestuario durante su presentación en Varsovia, Polonia.

El viernes, mientras interpretaba su el clásico “Happy Birthday” de Stevie Wonder, la cantante perdió la falda que formaba parte de su atuendo en medio de la presentación.

JLo lucía un bikini verde con lentejuelas y guantes de seda a juego. También tenía una falda del mismo tono que cayó de repente al suelo. De inmediato, uno de sus bailarines la tomó y la volvió a ajustar en la cintura de la cantante.

A pesar del imprevisto, Jennifer López mostró su profesionalismo y carisma, incluso bromeó sobre el incidente en sus redes sociales, lo que fue muy bien recibido por sus fans.

El concierto de JLo en Varsovia forma parte de su exitosa gira Up All Night: Live in 2025 y fue el más grande de su carrera hasta la fecha, con una asistencia estimada de 70 mil personas.

La primera semana de julio, JLo comenzó su gira Up All Night Tour en España, donde se presentó en Vigo, Cadiz, Málaga y Madrid. Además, se espera que esta semana se presente en Barcelona, Bilbao y Tenerife.

Además de los shows en las ciudades españolas, la cantante tiene previsto presentarse, entre julio y agosto, en Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

El anuncio de la gira llega poco después de que JLo anunciara que tendrá una residencia en Las Vegas a finales de 2025 y principios de 2026.

En mayo, tras su participación en los American Music Awards, la cantante anunció su nuevo espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night, que se realizará en el Colosseum de Caesars Palace.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

Seguir leyendo:

· La atrevida coreografía de Jennifer Lopez en su gira

· Jennifer Lopez celebra llena de lujos y muy bien acompañada su cumpleaños 56 en Turquía

· ¿Cuáles son las exigencias de Jennifer Lopez en su gira?