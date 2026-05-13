Becerra toma la delantera para gobernador de California, según encuesta

El exfiscal general de California Xavier Becerra tomó la delantera en las preferencias para la elección de gobernador de California, de acuerdo con la encuesta de Inside California Politics/Emerson College que se dio a conocer este miércoles 13 de mayo.

A menos de tres semanas para las primarias de California, el demócrata Becerra recibió el 19% de apoyo, suficiente para superar al republicano Steve Hilton, quien cayó al segundo puesto con el 17.1% de las preferencias.

NEW: CALIFORNIA POLL with @CaliforniaICP



Xavier Becerra (D) 19%

Steve Hilton (R) 17%

Tom Steyer (D) 17%

Chad Bianco (R) 11%

Katie Porter (D) 10%

Matt Mahan (D) 8%

Antonio Villaraigosa (D) 4%

12% undecidedhttps://t.co/iy3BMlWQCe pic.twitter.com/f762PcIetj — Emerson College Polling (@EmersonPolling) May 13, 2026

Hilton se había posicionado al frente en las encuestas anteriores, pero la contienda dio un cambio desde la salida del excongresista demócrata del Área de la Bahía, Eric Swalwell, hace un mes.

Sigue leyendo: Vivienda, incendios y crisis de seguros dominan el último debate por la gubernatura de California

Tras la dimisión de Swalwell, la campaña de Becerra tomó un impulso que lo ha posicionado al frente de los aspirantes a tomar el cargo que actualmente ostenta Gavin Newsom, quien lleva dos mandatos en el puesto.

Hilton, excomentarista de Fox News, recibió públicamente el apoyo del presidente Donald Trump, representa el principal contendiente republicano para la elección.

Steve Hilton se consolida como el principal aspirante republicano a gobernador de California. Crédito: Ethan Swope | AP

El activista demócrata Tom Steyer, quien en varios sondeos se encontraba muy cerca de Becerra, en la encuesta publicada este miércoles se situaba en el tercer lugar, con el 16.6% de las preferencias, por delante del republicano Chad Bianco, quien ha caído al cuarto lugar, con el 10.7%.

Sigue leyendo: Impuestos a millonarios, inmigración y Trump marcan la contienda del último debate en California

Hace unas semanas, Hilton y Bianco encabezaban las encuestas, lo que preocupaba al bando demócrata por la posibilidad de que los dos candidatos republicanos pudieran ser los únicos en las boletas para las elecciones generales de noviembre.

En la encuesta, por detrás de Bianco, sheriff del condado de Riverside, se encuentra la demócrata Katie Porter, con el 10.3%.

Los resultados del sondeo posicionaron en el sexto lugar al alcalde de San José, Matt Mahan, con un 7.9%, escoltado por el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, con el 4%, y el superintendente de California, Tony Thurmond, quien no levanta en la preferencias al obtener el 1% de apoyo.

Sigue leyendo: Xavier Becerra empata con Steve Hilton en preferencias para gobernador de California

Caída de votantes indecisos

La encuesta de Inside California Politics/Emerson College de este miércoles reflejó un descenso significativo en el número de votantes indecisos, con el 12.1%, frente al 23% del sondeo anterior.

El 1.1% de los votantes encuestados afirmó que apoyaría a “otra persona” en las primarias de California del 2 de junio.

La encuesta también identificó a la economía como el tema más importante para los votantes del Estado Dorado, con un 42% de los probables electores que la mencionaron como su principal preocupación.

Sigue leyendo: Primarias en California definen el futuro político estatal

Otros temas que inquietan a los votantes activos son la asequibilidad de la vivienda, con el 21%, por delante de las amenazas a la democracia, con un 8.5%.

Trump y Newsom dividen opiniones entre votantes

El sondeo publicado este miércoles mostró las opiniones divididas que los votantes de California tienen sobre las administraciones del presidente Donald Trump y del gobernador Gavin Newsom.

Entre los votantes encuestados, el 67.6% aseguró que desaprueba la gestión de Trump en la Casa Blanca, mientras que el 27.5% la aprueba, con el 4.5% de los votantes sin una opinión al respecto.

Sigue leyendo: Líderes comunitarios de Los Ángeles respaldan a Xavier Becerra ante ataques de Steyer

Para el gobernador en funciones, el resultado de la encuesta indicó que el 43.4% aprobaba el desempeño de Newsom, mientras que el 40.4% lo desaprobaba. El 16.2% se mantuvo neutral o no tenía una opinión definida.

Datos demográficos del sondeo

Entre los votantes que fueron consultados para la encuesta publicada este miércoles, el 50.2% se identificó como demócrata, el 26.2% como republicano y el 23% como independiente.

Por género, el 48.3% de los encuestados se identificó como hombre, el 50.9% como mujer y el 0.8% como no binario o con otra identidad de género.

Sigue leyendo: Seis candidatos a gobernador de California debaten políticas clave

Las primarias están programadas para el 2 de junio, y de acuerdo con sus resultados, los dos aspirantes que reciban el mayor número de votos avanzarán a las elecciones generales de noviembre, en la contienda para convertirse en el próximo gobernador de California.

Sigue leyendo:

· Nueve candidatos a gobernador de California, frente a frente en debate

· Las opciones de Antonio Villaraigosa en la campaña electoral

· Dos republicanos y un demócrata lideran encuesta para gobernador de California