Líderes comunitarios de Los Ángeles respaldan a Xavier Becerra ante ataques de Steyer

Líderes de la comunidad inmigrante de Los Ángeles manifestaron su respaldo al candidato a gobernador de California, Xavier Becerra, ante los ataques por parte de Tom Steyer.

Tras el resurgimiento de la campaña de Becerra, Steyer declaró que el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos en la administración de Joe Biden manejó mal la reunificación de miles de familias inmigrantes y de niños no acompañados.

La pelea por liderar la candidatura demócrata a gobernador de California está cerrada después de la salida de Eric Swalwell, considerado uno de los favoritos para ocupar el cargo que actualmente ocupa Gavin Newsom.

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“Es profundamente irresponsable que Tom Steyer y otros candidatos a gobernador reciclen los mismos argumentos dañinos y desacreditados que Donald Trump usó para atacar el trabajo de Xavier Becerra”, declaró la presidenta de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas.

Tom Steyer criticó el desempeño de Becerra durante la administración Biden. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Además de Becerra y Steyer, en la carrera para gobernador de California también están los demócratas Matt Mahan, Tony Thurmond, Katie Porter y Antonio Villaraigosa, así como los republicanos Chad Bianco y Steve Hilton.

La demócrata Betty Yee se desistió de continuar con su campaña.

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De acuerdo con Salas, usar las mentiras de Trump instrumentaliza el sufrimiento de los niños migrantes para obtener rédito político, distorsiona la verdad y socava el trabajo real que muchos emprendieron para revertir las políticas inhumanas implementadas por Trump durante su primer mandato.

“La verdad es que Tom Steyer construyó las cárceles, Trump las llenó y Becerra trabajó durante años desmantelándolas y protegiendo a las familias inmigrantes y a los californianos más vulnerables“, agregó Salas.

Desde mediados de abril, el Fondo de Acción de CHIRLA manifestó públicamente su respaldo a Becerra en la carrera para gobernador del Estado Dorado.

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Para la presidenta de CHIRLA, es un momento en que las comunidades necesitan un liderazgo basado en hechos, compasión y responsabilidad, y que los ataques políticos de Steyer hacen eco de la retórica que se han esforzado por rechazar en California.

La también presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Acción de Chirla exigió que Tom Steyer ponga fin a los ataques políticos en contra de Becerra.

Las primarias de California están programadas para llevarse a cabo el 2 de junio, la elección de la que saldrán los dos candidatos que pelearán por la gubernatura en las votaciones generales de noviembre.

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