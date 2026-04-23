Seis candidatos a gobernador de California debaten políticas clave

Los considerados seis principales candidatos a gobernador de California debatieron la noche de este miércoles para exponer y defender sus propuestas sobre la salud, la vivienda y la economía, a poco más de un mes para las primarias.

En la carrera por la gubernatura, quedan ocho aspirantes, pero en el foro solo participaron seis: los demócratas Tom Steyer, Xavier Becerra, Matt Mahan y Katie Porter, junto con los republicanos Steve Hilton, que recibió el respaldo del presidente Trump, y Chad Bianco.

Fue el primer debate entre los aspirantes al cargo que actualmente ocupa Gavin Newsom tras la salida, hace dos semanas, del exrepresentante Eric Swalwell, acusado de agresión sexual.

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“Merecemos mejores respuestas que las que hemos recibido de los demás candidatos en este escenario” expresó Mahan.

“No necesitamos a un multimillonario que hizo su fortuna con prisiones privadas, petróleo y gas, a los que ahora supuestamente se opone, ni al candidato elegido a dedo por Trump, ni a un político de Washington al que ahora apoya la élite de Sacramento”, agregó.

En su intervención, Becerra aseguró que, como gobernador, abordará estas crisis porque ya las vivió y tuvo que manejarlas.

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“Necesitamos a alguien con experiencia, alguien que no necesite capacitación en el puesto desde el momento en que llegue a la oficina del gobernador”, declaró Becerra.

El debate de este miércoles tuvo una duración de 90 minutos, tiempo en que los seis aspirantes se enfrentaron a preguntas relacionadas con los problemas de vivienda hasta el impuesto a los combustibles.

“Soy el multimillonario que quiere gravar con impuestos a otros multimillonarios. Soy el multimillonario que se enfrenta a los monopolios eléctricos y trata de desmantelar su poder”, dijo Steyer.

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Los dos candidatos republicanos, Hilton y Bianco, culparon a los demócratas y a sus gastos por los problemas de California.

Los demócratas, en general, destacaron la labor del gobernador Newsom en el manejo de la crisis de los indigentes en el Estado Dorado.

“Me encantaría estar en tu clase, Katie, si le pusieras una ‘B’ a lo que Gavin Newsom ha hecho con respecto a las personas sin hogar, ¡por Dios! Por supuesto que es una ‘F’. La situación de las personas sin hogar avergüenza a nuestro estado“, consideró Hilton.

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Algunas de las reacciones más vehementes ocurrieron cuando se abordaron las cuestiones raciales.

“Basta ya de racismo, discriminación racial y demás tonterías. Tenemos que superarlo. O infringiste la ley o no. Punto final”, expresó Bianco, quien se desempeña como sheriff del condado de Riverside.

“Me asombra que el Sr. Bianco les diga a los californianos negros y latinos, así como a los inmigrantes que están siendo atemorizados y discriminados por motivos raciales, que tienen que superar el racismo”, declaró Porter.

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El foro de los candidatos ocurrió cuando las boletas electorales están a menos de dos semanas de llegar a los votantes del estado.

Tras la renuncia de Swalwell y la suspensión de la campaña de Betty Yee, los candidatos que participaron en el foro de este miércoles, junto con Antonio Villaraigosa y Tony Thurmond, participan en otro debate este martes 28 de abril en Pomona College. Katie Porter no había confirmado su asistencia.

Las primarias están programadas para el 2 de junio de 2026, y los dos candidatos con el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre, de las cuales saldrá el próximo gobernador de California.

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