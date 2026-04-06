Trump respalda públicamente a Hilton para gobernador de California

El presidente Donald Trump manifestó públicamente su respaldo al republicano Steve Hilton, ex presentador de Fox News, en la carrera para gobernador de California.

La posición de Trump, expresada la noche de este domingo, ocurre camino a las primarias del 2 de junio, en las elecciones para gobernador del Estado Dorado, en las que participa otro republicano, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco.

“La gente huye (de California), la delincuencia aumenta y los impuestos son los más altos que en cualquier otro estado del país, quizás del mundo, y Steve puede cambiar la situación antes de que sea demasiado tarde y, como presidente, ¡lo ayudaré a lograrlo!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

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“Con ayuda federal y con un gran gobernador como Steve Hilton, California puede estar mejor que nunca. Steve Hilton cuenta con mi APOYO TOTAL E INCONDICONAL. Será un GRAN gobernador y, lo más importante, ¡NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”, agregó Trump en su mensaje.

El presidente dijo que respeta y conoce a Hilton desde hace años, y lo calificó como un “hombre verdaderamente excelente”.

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La publicación de Trump para respaldar a Hilton intenta dar un impulso a uno de los candidatos republicanos para ayudarlo a superar las primarias del 2 de junio, elección en la que participa un mayor número de candidatos demócratas, como Xavier Becerra, Eric Swalwell y Katie Porter.

California es gobernado por el demócrata Gavin Newsom, quien ha tenido frecuentes enfrentamientos de declaraciones con el presidente Trump, sobre todo por su política contra las comunidades inmigrantes en el Estado Dorado desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

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