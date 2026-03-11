Congresista Swalwell lidera encuesta para gobernador de California

El congresista demócrata Eric Swalwell encabezó la encuesta de Emerson College Polling/Inside California Politics en la carrera para ser gobernador de California.

Swalwell superó al republicano Steve Hilton en el sondeo, cuyos resultados fueron publicados este miércoles.

We are ahead of EVERY candidate for Governor! That momentum belongs to you. Let’s keep fighting to build a safer, more affordable California for everyone. pic.twitter.com/ABiMsFcr8c — Eric Swalwell (@ericswalwell) March 11, 2026

La encuesta, que se llevó a cabo del 7 al 9 de marzo entre 1,000 votantes registrados, registró el 17% en favor del representante del Área de la Bahía, mientras que el republicano Hilton obtuvo el 13%.



El sheriff del condado de Riverside, el republicano Chad Bianco, obtuvo el 11.4% de las preferencias, seguido por el activista demócrata Tom Steyer, con el 11%.

De acuerdo con la encuesta, el 24.5% de los votantes registrados consultados aseguró estar todavía indeciso, a menos de tres meses de las primarias del 2 de junio.

Elección primaria decisiva

Los dos primeros clasificados, independientemente del partido, avanzarán a las elecciones generales de noviembre para conocer quién ocupará el cargo que actualmente ostenta Gavin Newsom.

“El apoyo al representante Swalwell aumentó entre los votantes demócratas durante el último mes del 23% al 27%, al igual que el de Tom Steyer, cuyo apoyo entre este grupo también aumentó del 12% al 16%”, expresó el director ejecutivo de Emerson College Polling, Spencer Kimball.

“Una gran parte del electorado independiente está indecisa (39%), mientras que el 12% apoya a Swalwell y Hilton respectivamente, y los republicanos están divididos entre Hilton (38%) y Bianco (34%)”, agregó.

El apoyo a la excongresista Katie Porter, quien en un momento fue considerada como favorita para el puesto, obtuvo el 8.4% en el sondeo de este mes.

Otros demócratas destacados, como el alcalde de San José, Matt Mahan; el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y el exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, recibieron alrededor del 3% de las preferencias.

Sondeo para la alcaldía de Los Ángeles

En la encuesta para la alcaldía de Los Ángeles, la mayoría de los votantes consultados se mostró indecisa, con un 51%.

La actual alcaldesa demócrata, Karen Bass, en su campaña de reelección, obtuvo el 20% del apoyo, seguido por Spencer Pratt, con el 10%, la concejala Nithya Raman (9%), el empresario Adam Miller (4%) y la defensora de la vivienda Rae Huang (3%).

“Los demócratas están divididos entre la alcaldesa Bass y Nithya Raman. El 27% apoya a Bass y el 14% a Raman, mientras que el 29% de los votantes republicanos apoya a Spencer Pratt”, dijo Kimball.

“Los independientes están mayoritariamente indecisos, con un 67%, junto con el 49% de los demócratas y el 37% de los republicanos, lo que indica que esta contienda podría cambiar drásticamente en junio”, añadió.

Aprobación de los votantes

En la encuesta también se llevó a cabo un sondeo sobre el gobernador Gavin Newsom, quien obtuvo un índice de aprobación del 45%, un punto más que en febrero. Sin embargo, el 64% desaprobó la gestión del mandatario estatal.

El presidente Donald Trump tiene el 28% de aprobación, mientras que el 64% no estuvo de acuerdo con su labor.

La alcaldesa Karen Bass recibió el 24% de aprobación entre los votantes de Los Ángeles, mientras que el 47% desaprobó su gestión.

La encuesta tiene un margen de error de más o menos el 3%.

