USC cancela debate entre candidatos para gobernador de California

La Universidad del Sur de California anunció la cancelación del debate entre candidatos para ser gobernador, programado para este martes 24 de marzo, ante las críticas por excluir a todos los candidatos de color que representan a las minorías étnicas.

En un correo electrónico enviado a La Opinión, la USC reconoció que las inquietudes sobre los criterios de selección para el debate a gobernador habían desviado la atención de los temas que importaban a los votantes.

“La USC y KABC no han logrado llegar a un acuerdo para aumentar el número de candidatos en el debate de mañana (martes). Por consiguiente, la USC tomó la difícil decisión de cancelar el debate y buscará otras oportunidades para informar a los votantes sobre los candidatos y los temas relevantes”, dijo.

En su mensaje, la USC aseguró que defiende enérgicamente la independencia, la objetividad y la integridad del profesor Christian Grose, quien estableció la fórmula de viabilidad de candidatos, fundamentada en una extensa investigación y con un amplio respaldo académico.

Diez días antes del debate, Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien fue excluido del foro organizado por USC, envió una carta al presidente de la universidad, Beong-Soo Kim, para expresarle que la universidad había renunciado a los principios básicos de equidad.

Becerra mencionó que, anteriormente, la USC había invitado a muchos de los candidatos a gobernador de California para que reservaran el 24 de marzo para participar en el debate que organizaban.

“Ahora, han decidido excluir a algunos de nosotros basándose en una fórmula de selección claramente arbitraria y espontánea”, expresó Becerra en su carta al presidente de la USC.

“Que yo sepa, nadie ha empleado jamás esa fórmula concreta para algo tan trascendental como un debate televisado destinado a ayudar a determinar quién será el próximo gobernador de la cuarta economía más grande del mundo”, agregó.

Tras enterarse de la cancelación del debate, Becerra celebró en las redes sociales la decisión de la Universidad del Sur de California.