USC niega sesgo en debate político para candidatos a gobernador de California

La Universidad del Sur de California (USC) negó que se tuviera cualquier tipo de sesgo a favor o en contra de algún candidato en referencia a las acusaciones en contra de la institución sobre los criterios que se tomaron para el debate que se llevará a cabo este martes.

En un correo electrónico dirigido a La Opinión, el vicedecano senior de Comunicación y Marketing de USC Dornsife, Jim Key, dijo que los parámetros generales para este debate se establecieron el año pasado, cuando se informó que organizarían un encuentro con los candidatos de mejor desempeño.

Key mencionó que, a petición del Centro Dornsife para el Futuro Político de la USC, el profesor Christian Grose, desarrolló de forma independiente una metodología basada en datos para clasificar la viabilidad de los candidatos para el debate.

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“Esta metodología se fundamentó en métricas consolidadas, coherentes con fórmulas ampliamente utilizadas para determinar la participación en debates a nivel nacional —una combinación de encuestas y recaudación de fondos— y se desarrolló sin tener en cuenta a ningún candidato en particular”, dijo.

Key mencionó que ningún funcionario administrativo de la USC, ni del Centro para el Futuro Político ni de las cadenas ABC7/KABC-TV, ni Univision, que transmitirán en vivo el debate, inflyó en su desarrollo ni en su implementación.

Cuando faltaban 10 días para el debate, el candidato latino Xavier Becerra envió una carta al presidente de la USC, Beong-Soo Kim, en la que le expresó que la universidad había renunciado a los principios básicos de equidad para diseñar un formato excluyente para el debate de este martes.

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En su escrito, el candidato hispano aseguró que, anteriormente, la universidad invitó a muchos de los candidatos a reservar el 24 de marzo para participar en el foro que organizaban.

“Ahora, han decidido excluir a algunos de nosotros basándose en una fórmula de selección claramente arbitraria y espontánea“, escribió Becerra en su carta.

“Que yo sepa, nadie ha empleado jamás esa fórmula concreta para algo tan trascendental como un debate televisado destinado a ayudar a determinar quién será el próximo gobernador de la cuarta economía más grande del mundo“, añadió.

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El candidato hispano consideró que podría ser un caso de manipulación electoral tras decir que el codirector del Centro Dornsife para el Futuro Político de USC, Mike Murphy, codirige un comité de campaña de gastos independientes que apoya al candidato Matt Mahan.

Además de la carta a la USC, Becerra también envió cartas a funcionarios de ABC y Univision para preguntarles por qué no objetaron el formato del debate de la USC, al considerar que excluyó a los principales candidatos de las minorías étnicas y favoreció a Mahan.

Se anunció la participación de únicamente seis de los candidatos para ser gobernador de California en el debate de este martes 24:

Chad Bianco (republicano): sheriff del condado de Riverside.

(republicano): sheriff del condado de Riverside. Steve Hilton (republicano): exasesor del primer ministro británico David Cameron.

(republicano): exasesor del primer ministro británico David Cameron. Matt Mahan (demócrata): alcalde de San José.

(demócrata): alcalde de San José. Katie Porter (demócrata): exrepresentante por el distrito 47 del Congreso de California.

(demócrata): exrepresentante por el distrito 47 del Congreso de California. Tom Steyer (demócrata): empresario y excandidato presidencial.

(demócrata): empresario y excandidato presidencial. Eric Swalwell (demócrata): representante por el distrito 14 del Congreso de California.

En su correo electrónico, Vic dijo que el profesor Grose es uno de los académicos más respetados en el campo de las elecciones y la ciencia política, que frecuentemente es consultado por organizaciones independientes y no partidistas para que proporcione análisis de datos.

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“Ha explicado su metodología en detalle a periodistas y la ha publicado aquí para garantizar la transparencia. Hemos revisado exhaustivamente su investigación y no encontramos ningún motivo legítimo para cuestionar su credibilidad“, expresó Vic.

El vicedecano senior de Comunicación y Marketing aseguró que comprenden la frustración de quienes no fueron incluidos en el debate y que procuró responder directamente a sus preguntas.

“Hemos mantenido conversaciones exhaustivas sobre la posibilidad de ampliar el formato del debate; sin embargo, existe una brecha significativa entre los seis primeros candidatos y aquellos que ocupan el séptimo, octavo y noveno lugar“, explicó Vic.

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“Simplemente, no sería justo ni factible invitar a todos los candidatos en una contienda tan numerosa. Esto coincide con el debate celebrado en febrero, en el que participaron siete candidatos, y el debate del próximo mes, en el que se anunciaron cinco candidatos, todos los cuales participan en nuestro debate”, agregó.

Según Vic, si modifican la composición del debate en esta etapa, estarían haciendo lo que estos candidatos les acusan de hacer, que es influir injustamente en los criterios para alcanzar un resultado predeterminado.

“Respetamos el proceso, estamos comprometidos con un enfoque directo y objetivo, y esperamos propiciar un diálogo constructivo sobre los temas más importantes para los votantes en esta temporada electoral“, reiteró.

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El debate organizado por la USC se lleva a cabo cuando los votantes se preparan para acudir a las urnas en las elecciones primarias del 2 de junio, que determinará a los contendientes en las elecciones generales de California del 3 de noviembre.

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