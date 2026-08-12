Burlington prepara nueva tienda en Miami con renovado formato: dónde estará y cuándo abre

Burlington abrirá una nueva tienda en Miami el próximo 20 de agosto de 2026, como parte de la fuerte expansión que la cadena de descuentos desarrolla este año en Estados Unidos. El establecimiento estará ubicado en 8380 South Dixie Highway, en el área de Dadeland Station, y llegará con el nuevo concepto de tiendas más pequeñas y organizadas que la compañía está extendiendo por todo el país.

La nueva Burlington estará en uno de los principales corredores comerciales del sur de Miami, muy cerca de una ubicación que la propia cadena ya opera en South Dixie Highway.

La apertura resulta especialmente llamativa por esa proximidad: actualmente existe otra Burlington en 8607 S Dixie Highway, mientras que la nueva estará en el 8380 South Dixie Highway. El directorio oficial de la compañía confirma ambas ubicaciones.

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Cuándo abre la nueva Burlington de Miami

La inauguración está programada para el jueves 20 de agosto de 2026, según la página oficial de Burlington dedicada al nuevo establecimiento.

La dirección exacta es 8380 South Dixie Highway, Miami, FL 33143. El establecimiento aparece actualmente en el sitio de Burlington como “Coming Soon”, con la fecha de apertura del 20 de agosto.

La ubicación se encuentra junto a Dadeland Station, el complejo comercial situado sobre South Dixie Highway.

Qué horario tendrá la nueva Burlington

Burlington ya publicó también los horarios previstos para el establecimiento. De domingo a jueves funcionará de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., mientras que los viernes y sábados tendrá un horario más extenso: de 8:00 a.m. a medianoche.

La página de la tienda indica además que, al menos inicialmente, no tendrá servicio de layaway ni Amazon Pickup.

La nueva Burlington estará muy cerca de otra tienda de la cadena

Una particularidad de esta apertura es que Burlington ya cuenta con una tienda a pocos cientos de metros. El establecimiento de 8607 S Dixie Highway permanece operativo y aparece en el directorio oficial de la compañía. Su horario habitual se extiende hasta las 11:00 p.m. de domingo a jueves y hasta la medianoche los viernes y sábados.

La compañía no ha anunciado públicamente en la información consultada que esa tienda vaya a cerrar, por lo que no conviene presentar la nueva ubicación como un traslado o reemplazo.

De hecho, Burlington tiene una presencia considerable en Miami. Su directorio oficial contabiliza actualmente 15 establecimientos en la ciudad, aunque esa cifra incluye la ubicación de 8380 South Dixie Highway que todavía no ha inaugurado.

Quienes visiten algunas de las nuevas Burlington encontrarán diferencias respecto de los establecimientos tradicionales de la compañía. Crédito: Burlington | Cortesía

Cómo será el nuevo formato de Burlington

La inauguración coincide con una transformación que Burlington está llevando a prácticamente toda su red. La compañía denomina a la iniciativa Store Experience 2.0 y busca dejar atrás parte de la imagen tradicional de grandes superficies repletas de percheros.

El nuevo diseño apuesta por espacios más abiertos, pasillos mejor organizados y señalización más visible, con el objetivo de facilitar que los compradores encuentren los productos y ofertas.

Pero el cambio va más allá de la decoración. Burlington está reduciendo el tamaño promedio de sus nuevas tiendas y buscando que cada establecimiento genere mayores ventas por pie cuadrado. En su presentación de resultados del primer trimestre fiscal de 2026, la dirección explicó que el crecimiento se está produciendo mediante locales más pequeños y productivos.

La compañía había confirmado previamente que todas las nuevas aperturas utilizarían el formato actualizado, mientras que la mayoría de las tiendas antiguas serían reconvertidas progresivamente.

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Burlington quiere transformar sus tiendas antes de terminar 2026

La renovación avanza rápidamente. Burlington indicó que espera completar el programa Store Experience 2.0 en toda la cadena antes de finalizar 2026. La empresa sostiene que los establecimientos que ya fueron remodelados recibieron una respuesta positiva de los clientes y registraron una mejora en ventas.

El CEO de Burlington, Michael O’Sullivan, explicó ante analistas que la experiencia tradicional de la cadena podía resultar difícil de recorrer debido a la gran cantidad de racks, mientras que el nuevo concepto busca hacer las tiendas más atractivas y sencillas de comprar.

Ese modelo será el que encuentren los clientes en las nuevas aperturas.

Burlington acelera su expansión en Estados Unidos

La tienda de Miami tampoco es una apertura aislada. Burlington abrió 40 nuevas tiendas durante el primer trimestre fiscal de 2026 y prevé sumar aproximadamente 115 establecimientos netos durante todo el ejercicio, según las últimas previsiones de la compañía recogidas tras sus resultados trimestrales.

El objetivo de más largo plazo es todavía más ambicioso: Burlington espera superar las 1,500 tiendas para finales de 2028. Para entonces, más del 80% de sus establecimientos habrán sido abiertos, reubicados o reducidos de tamaño desde 2019.

La estrategia combina así dos movimientos: abrir más establecimientos y, al mismo tiempo, operar tiendas más pequeñas y eficientes.

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