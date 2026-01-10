Las mejores ciudades para encontrar trabajo en EE.UU. este 2026

Buscar empleo en Estados Unidos en 2026 no significa necesariamente mudarse a las ciudades más grandes y costosas del país. El mercado laboral está mostrando una tendencia clara. Muchas ciudades medianas están ofreciendo más oportunidades de trabajo en proporción a su población, junto con un costo de vida más accesible. Para quienes buscan estabilidad, crecimiento y calidad de vida, estos destinos están ganando protagonismo.

Un estudio reciente de WalletHub analizó el panorama laboral en 182 áreas metropolitanas del país. El objetivo fue identificar dónde existen más vacantes en relación con el tamaño de la fuerza laboral local. También se tomaron en cuenta factores como la tasa de desempleo, las condiciones laborales y el entorno general para trabajar y vivir.

Pittsburgh, en Pensilvania, se posiciona como la ciudad con más ofertas de empleo por habitante en todo EE.UU. Aunque históricamente fue conocida por su industria del acero, hoy su economía es mucho más diversa. Sectores como la educación y los servicios de salud emplean a cerca de 280,000 personas en la región, según datos laborales recientes.

La manufactura y la construcción siguen siendo relevantes. Sin embargo, el crecimiento en áreas profesionales ha ampliado las opciones para trabajadores con distintos niveles de experiencia. A esto se suma un factor clave. El costo de la vivienda en Pittsburgh es aproximadamente 7.2% más bajo que el promedio nacional, lo que facilita establecerse sin una presión financiera excesiva.

Además de Pittsburgh, WalletHub identificó a otras ciudades medianas con un alto número de vacantes laborales. Columbia, Carolina del Sur, ocupa el segundo lugar. Le siguen Orlando, Florida, y Richmond, Virginia. St. Louis, Misuri, completa el grupo de las cinco ciudades con más empleos disponibles por habitante.

“Más allá de la mera disponibilidad, estas ciudades también ofrecen sólidas protecciones laborales, acceso a empleadores de primera categoría y abundantes oportunidades de trabajo compartido o prácticas profesionales que apoyan a los empleados en las diferentes etapas de sus carreras”, declaró Chip Lupo, escritor y analista de WalletHub, en un correo electrónico.

El análisis resalta un punto importante. Aunque las grandes metrópolis suelen atraer por su tamaño y variedad, las ciudades medianas pueden ofrecer un mejor equilibrio. Suelen tener menos competencia extrema, traslados más cortos y un costo de vida más bajo. Esto resulta especialmente atractivo para familias latinas y trabajadores que buscan estabilidad a largo plazo.

No todas las ciudades presentan el mismo panorama. En el extremo opuesto del ranking se encuentran Glendale y Santa Clarita, en California, así como North Las Vegas, Stockton y Detroit. En estas zonas, las oportunidades laborales por habitante son significativamente menores.

WalletHub también elaboró un ranking general considerando 31 métricas adicionales. Entre ellas se incluyen el tiempo promedio de traslado, la seguridad y qué tan amigable es la ciudad para las familias. En esta lista, Scottsdale, Arizona, ocupa el primer lugar a nivel nacional.

Scottsdale destaca por su baja tasa de desempleo y su alto ingreso familiar medio, que alcanza los $101,000 dólares anuales. Además, la ciudad obtuvo buenas calificaciones por su calidad de vida y bajos índices de criminalidad. Otras ciudades bien posicionadas son Columbia, Maryland, Portland, Maine, y South Burlington, Vermont.

