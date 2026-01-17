“Millionaire for Life”: todo lo que debes saber de este nuevo juego de lotería

La idea de ganar la lotería suele asociarse con un premio único y la pregunta inevitable de cómo administrarlo. Sin embargo, un nuevo juego busca cambiar esa lógica y ofrecer estabilidad financiera a largo plazo. Se trata de “Millionaire for Life”, una propuesta que promete convertir a sus ganadores en millonarios año tras año, y que muy pronto estará disponible en decenas de estados del país.

El nuevo sorteo fue anunciado por la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés), la organización que también administra juegos ampliamente conocidos como Powerball y Lotto America. Con este lanzamiento, la asociación busca renovar la oferta de premios “de por vida” y atraer a una nueva generación de jugadores.

“Millionaire for Life” llega para reemplazar a dos juegos que llevaban años operando. Uno otorgaba $1,000 dólares diarios de por vida y el otro entregaba $25,000 dólares anuales de manera permanente. Ahora, el salto es considerable. El premio mayor será de un millón de dólares al año de por vida, mientras que el segundo nivel ofrecerá $100,000 dólares anuales también de forma vitalicia.

“Millionaire for Life ofrece premios ‘de por vida’ de primer nivel, un formato hacia el que los jugadores, especialmente los más jóvenes, se han sentido atraídos”, afirmó Tom Seaver, presidente del grupo de productos del juego y director sénior de la Lotería de Colorado, en un comunicado oficial de la MUSL.

Aunque la asociación dará a conocer todos los detalles del juego el próximo 12 de febrero, algunas loterías estatales ya adelantaron cómo funcionará la mecánica. El sistema será similar al de otros sorteos multijurisdiccionales, con dos grupos de números distintos.

El primer grupo incluirá números del 1 al 58, mientras que el segundo estará compuesto por números del 1 al 5. En cada sorteo se elegirán cinco números del primer grupo y uno del segundo, conocido como la “Millionaire Ball”. Quienes logren acertar los seis números ganarán el premio mayor de $1 millón de dólares al año de por vida. Si solo coinciden los cinco números principales, el premio será de $100,000 dólares anuales de por vida.

El costo del boleto será de $5 dólares, una cifra más alta que la de otros juegos tradicionales. A cambio, los organizadores destacan la frecuencia de los sorteos. Las extracciones se realizarán todos los días, lo que aumenta las oportunidades de participación. El primer sorteo está programado para el domingo 22 de febrero a las 11:15 p.m., hora del Este.

En cuanto a la disponibilidad, el juego se lanzará inicialmente en más de 30 estados y jurisdicciones. Entre ellos se encuentran Colorado, Georgia, Michigan, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Virginia y el Distrito de Columbia, además de otros estados del Medio Oeste y el Sur. Las autoridades también esperan que Nueva York se sume desde el inicio, aunque todavía está a la espera de aprobación regulatoria.

Más allá del atractivo del premio, los expertos recuerdan que se trata de un juego de azar. Comprar boletos debe verse como una forma de entretenimiento y no como una estrategia financiera. Con premios tan altos y sorteos diarios, la tentación puede ser grande, pero la responsabilidad sigue siendo clave.

