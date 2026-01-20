Las personas de 50 años en EE.UU. son millonarias: este es su patrimonio promedio

Llegar a los 50 años en Estados Unidos no solo implica experiencia de vida y estabilidad profesional. Para muchos, también significa haber acumulado un patrimonio que supera el millón de dólares. Aunque la idea de que “hacerse rico toma tiempo” puede sonar cliché, los datos recientes confirman que la edad sigue siendo uno de los factores más determinantes en la construcción de riqueza.

De acuerdo con un informe de la firma de servicios financieros Empower, el patrimonio neto promedio de los estadounidenses en sus 50 años alcanza los $1.4 millones de dólares. En el caso de quienes están en sus 60, la cifra sube a $1.6 millones de dólares. Estos números contrastan fuertemente con los de los adultos jóvenes, cuyo patrimonio es considerablemente menor.

Los datos provienen de información anonimizada de usuarios de Empower recopilada en octubre de 2025. Aunque se trata de estimaciones, los resultados coinciden con los de la Encuesta de Finanzas del Consumidor del gobierno federal, un estudio más amplio que se publica cada tres años. En su edición de 2022, el sondeo federal mostró un patrimonio promedio de $1.1 millones de dólares para personas de 50 a 54 años y de $1.4 millones de dólares para quienes tenían entre 55 y 59.

Ambos estudios reflejan una tendencia clara. Los hogares estadounidenses acumulan riqueza de forma sostenida con el paso de las décadas. El crecimiento no es lineal, sino acelerado conforme se combinan ingresos más altos, inversiones y activos acumulados.

Acciones, vivienda y tiempo: la fórmula clave

Los expertos financieros coinciden en tres pilares que explican este fenómeno:

El primero es la inversión en el mercado bursátil .

. El segundo es la propiedad de vivienda .

. El tercero es el tiempo.

Según un análisis de The Motley Fool publicado el 10 de enero, el índice S&P 500 ha subido 256% en la última década, lo que equivale a un rendimiento anual aproximado de 13.5%.

“La explosión del mercado bursátil en los últimos 20 años, incluso solo en los últimos tres, ha hecho que muchas personas digan: ‘Nunca pensé que tendría tanto dinero'”, compartió Ryan Viktorin, vicepresidente y asesor financiero de Fidelity Investments.

Según Viktorin, el efecto del interés compuesto es tan determinante, ya que un portafolio tiende a duplicarse cada 7 o 10 años, en promedio.

“Si miras un periodo de 40 años, eso significa muchas duplicaciones”, concluyó.

La vivienda también juega un papel central. Aunque los precios de las casas no suben tan rápido como las acciones, una propiedad funciona como una alcancía de largo plazo. Cada pago de hipoteca aumenta la plusvalía del dueño, mientras el valor del inmueble suele apreciarse con el tiempo.

Además, la tasa de propiedad de vivienda aumenta con la edad. Las personas mayores tienden a tener más capital acumulado en sus casas. A esto se suma la herencia, cuya probabilidad crece con cada década de vida.

“Piensa en personas de 50 años que heredan una casa y que ya tenían una”, señaló Colin Day, planificador financiero certificado en Mercer Advisors.

Promedio no es lo mismo que típico

Un punto clave para entender estas cifras es la diferencia entre promedio y mediana. Aunque el patrimonio promedio de las personas en sus 50 es de $1.4 millones de dólares, la mediana es mucho menor. En este grupo, la mediana es de $192,964 dólares. Esto ocurre porque los patrimonios extremadamente altos elevan el promedio.

La brecha es aún más visible en los jóvenes. En sus 20 años, el patrimonio promedio es de $127,730 dólares, pero la mediana apenas alcanza los $6,689 dólares. Muchos comienzan esta etapa con deudas estudiantiles, préstamos de auto y tarjetas de crédito.

“En tus 20, en realidad se trata de volver a cero”, comentó Jonathan Swanburg, planificador financiero en Houston.

En los 30, el patrimonio promedio sube a $321,549 dólares, aunque la mediana sigue siendo baja. Los gastos aumentan por hijos y vivienda, aunque los ingresos empiezan a estabilizarse. En los 40, con un promedio de $770,892 dólares, el efecto del interés compuesto comienza a notarse con más fuerza.

Los 50 representan el punto de inflexión. Es la etapa de mayores ingresos para muchos. También es cuando las decisiones inmobiliarias y décadas de ahorro empiezan a reflejarse claramente.

“Treinta años dentro de tu carrera realmente empiezan a significar algo”, señaló Swanburg.

En los 60, el patrimonio alcanza su punto más alto. En los 70, suele comenzar un descenso gradual. Sin embargo, gracias al fuerte desempeño del mercado, muchos jubilados logran vivir de los rendimientos.

“Cualquiera que se haya retirado en los últimos 10 o 15 años lo ha hecho en un mercado alcista”, aseguró Viktorin.

Construir patrimonio no es cuestión de suerte ni de ingresos inmediatos. Es el resultado del esfuerzo de convertir el ahorro en inversión, tener paciencia para sembrar rendimientos y confiar en que el tiempo invertido en el mercado dará sus frutos.

