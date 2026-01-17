Cómo la nueva deducción de $6,000 aumentaría los reembolsos para personas mayores de 65 años

Para muchos adultos mayores, la temporada de impuestos de 2025 podría traer una sorpresa positiva. Una nueva deducción fiscal de hasta $6,000 dólares para personas de 65 años o más promete aliviar la carga económica de millones de contribuyentes. La medida llega en un momento clave, cuando los costos de vida siguen presionando los presupuestos de quienes ya pensaban estar retirados.

De acuerdo con estimaciones de AARP, esta deducción podría incrementar los reembolsos en un promedio de $670 dólares por persona durante este año. Sin embargo, el beneficio no es igual para todos. Algunos contribuyentes podrían recibir un alivio mucho mayor, dependiendo de su nivel de ingresos y su categoría fiscal.

Las personas mayores que se encuentren en el tramo impositivo del 22%, es decir, con ingresos aproximados entre $44,000 y el límite de $75,000 dólares permitido para la deducción completa, podrían ahorrar hasta $1,320 dólares por individuo. Para parejas casadas que cumplen con los requisitos, el beneficio puede duplicarse.

“Los beneficios pueden ser enormes”, afirmó Bill Sweeney, vicepresidente sénior de asuntos gubernamentales de AARP. “La deducción adicional estará vigente hasta 2028. Eso significa cuatro años de alivio inmediato en un momento en que los adultos mayores enfrentan costos realmente altos”, señaló durante una llamada con medios.

El cálculo del ahorro promedio se basa en un análisis realizado en 2025 por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. El estudio evaluó el impacto de la deducción incluida en la nueva ley fiscal y de gasto aprobada por legisladores republicanos, conocida popularmente como la “big, beautiful bill”.

Para AARP, la deducción responde a una necesidad urgente. La organización ha documentado que muchos adultos mayores tienen dificultades para cubrir gastos esenciales como medicamentos, alimentos y vivienda.

“En grupos de enfoque escuchamos a personas que siguen trabajando mucho después de lo que imaginaron como su jubilación”, explicó Nancy LeaMond, directora de defensa y participación de la organización. “A veces $600 dólares no suena como mucho, pero para nuestros miembros es una ayuda muy, muy significativa”.

El nuevo beneficio fiscal comenzará a aplicarse en la temporada de impuestos de 2025. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aceptará declaraciones a partir del 26 de enero. Podrán reclamar la deducción quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 2025 y cuenten con un número de Seguro Social autorizado para trabajar.

La deducción es de $6,000 dólares por persona elegible o $12,000 dólares para matrimonios en los que ambos cumplan con los requisitos. Para recibir el monto completo, los declarantes individuales deben haber tenido un ingreso bruto ajustado modificado inferior a $75,000 dólares. En el caso de parejas casadas, el límite es de $175,000.

El beneficio comienza a reducirse seis centavos por cada dólar que supere esos umbrales. Desaparece por completo para solteros con ingresos mayores a $175,000 dólares y matrimonios que ganen más de $250,000 dólares al año.

Un punto clave es que esta deducción puede reclamarse tanto por quienes detallan gastos como por quienes utilizan la deducción estándar. Además, se suma a una deducción existente de $2,000 dólares para adultos mayores. Esto significa que un declarante soltero de 65 años o más podría deducir hasta $23,750 dólares, mientras que una pareja podría alcanzar $46,700 dólares.

Aunque la deducción no elimina los impuestos federales sobre el Seguro Social, sí reduce el ingreso gravable total. Esto permite que más dinero permanezca en manos de los adultos mayores, incluso de aquellos que aún no reciben beneficios del Seguro Social.

