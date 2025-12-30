¿Tienes 50 años? Evita estos errores al ahorrar para tu jubilación en 2026

Cumplir 50 años no solo marca una etapa importante en la vida personal. También representa un punto decisivo en las finanzas. Para muchos trabajadores, esta década es la antesala del retiro. Es cuando los sueños comienzan a tomar forma: viajar con calma; pasar más tiempo con la familia; vivir sin la presión constante del trabajo. Todo eso depende, en gran parte, de las decisiones que se tomen hoy.

La realidad es que en los 50 aún hay margen para fortalecer el ahorro para la jubilación. Sin embargo, también hay errores comunes que pueden costar caro si no se corrigen a tiempo. En 2026, evitar ciertos tropiezos puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una financieramente tranquila.

1. Aportaciones adicionales: muchos dejan dinero atrás

Uno de los errores más frecuentes es no aprovechar las aportaciones adicionales permitidas a partir de los 50 años. Muchas personas creen que estas contribuciones solo son para quienes van atrasados. No es así. Cualquier trabajador que cumpla 50 años antes de que termine el año puede hacerlas.

En 2026, quienes ahorran en una cuenta IRA podrán aportar $1,100 dólares extra. Eso eleva el límite total a $8,600 dólares. En el caso de los planes 401(k), la aportación adicional será de $8,000 dólares, lo que permite ahorrar hasta $32,500 dólares en total.

Además, existe una ventaja especial para quienes tienen entre 60 y 63 años. En ese rango, el “catch-up” (aportación adicional) del 401(k) sube a $11,250 dólares. El máximo total permitido alcanza los $35,750 dólares. Son cifras importantes para quienes buscan fortalecer su fondo de retiro en los últimos años laborales.

Eso sí, hay un detalle clave. Si en 2025 ganaste más de $150,000 dólares, en 2026 solo podrás hacer la aportación adicional del 401(k) a través de un Roth 401(k). Esto implica pagar impuestos ahora. A cambio, las ganancias y retiros futuros estarán libres de impuestos. Conviene revisar si tu empleador ofrece esta opción y planificar con tiempo.

2. No vendas tus acciones

Otro error común es reducir demasiado la inversión en acciones. Es lógico querer proteger lo ahorrado conforme se acerca el retiro. Pero salir casi por completo del mercado accionario en los 50 puede limitar el crecimiento del portafolio.

Lo más recomendable es ajustar el nivel de riesgo, no eliminarlo. Evaluar cuánta exposición tienes a acciones. Reducir un poco si es necesario. Cambiar acciones de alto crecimiento por otras más estables que paguen dividendos. El equilibrio es clave.

3. Falta de diversificación

También es un problema no diversificar lo suficiente. Cuando se intenta “recuperar el tiempo perdido”, algunos trabajadores concentran su dinero en pocas acciones con alto potencial. Esto puede ser peligroso.

Si una sola inversión representa el 20% del portafolio y su valor cae sin recuperarse, el impacto puede ser difícil de revertir antes del retiro. Diversificar por sectores y tipos de activos ayuda a reducir ese riesgo. Los fondos indexados, como los que siguen al S&P 500, pueden ser una opción sencilla para lograrlo.

Los 50 no son una etapa para el pánico financiero. Son una oportunidad para tomar control con más claridad y experiencia. Ajustar hoy tu estrategia de ahorro puede darte algo invaluable mañana. No tomes decisiones impulsivas.

También te puede interesar: