Los planes 401(k) cambiarán en 2026: lo que debes saber

Los trabajadores que usan un plan 401(k) deben prepararse, porque en 2026 llegarán ajustes que impactarán cuánto podrán ahorrar para el retiro. Estos cambios no modifican la esencia del plan, pero sí alteran límites y cálculos que influyen en la estrategia financiera de quienes buscan aprovechar al máximo este beneficio laboral.

Un 401(k) sigue funcionando igual en sus bases. Cada empleado decide cuánto aportar de su salario y ese dinero se invierte en los fondos seleccionados. Las aportaciones tradicionales reducen los impuestos del año en curso, mientras que las cuentas Roth tributan de forma distinta, pero permiten retiros libres de impuestos. Estos aspectos permanecen constantes, aunque varios parámetros cambian cada año y 2026 trae novedades importantes.

El ajuste más visible será el aumento en los límites de aportación. La cifra exacta depende de la edad que el trabajador tenga al cierre de 2026:

Para quienes tienen menos de 50 años , el techo pasará de $23,500 dólares en 2025 a $24,500 dólares en 2026 .

, el techo pasará de $23,500 dólares en 2025 a . Las personas entre 50 y 59 años, así como quienes tienen 64 o más, podrán llegar a $32,500 dólares .

. Los trabajadores de 60 a 63 años tendrán un límite de $35,750 dólares.

Estas cantidades incluyen las llamadas catch-up contributions (aportaciones adicionales), que permiten recuperar tiempo perdido en etapas previas de la vida laboral.

Es fundamental recordar que estos límites aplican a la suma total de aportaciones tradicionales y Roth. Si una persona menor de 50 años aporta $14,500 dólares a su 401(k) tradicional, solo podrá destinar $10,000 dólares adicionales a un 401(k) Roth ese mismo año. Para la mayoría de los trabajadores esto no será una barrera, pero quienes cuentan con ingresos altos podrán aprovechar estos cambios para fortalecer su patrimonio fiscalmente protegido.

Otro aspecto que cambia es el límite anual de adiciones, que define cuánto pueden aportar en conjunto el empleado y su empleador. En 2025 es de $70,000 dólares, pero en 2026 ascenderá a $72,000 dólares. Esto significa que si una persona menor de 50 años llega al tope de sus aportaciones, su empresa solo podrá agregar $47,500 dólares más. Para quienes tienen derecho a catch-up contributions, estas no cuentan dentro de ese límite, lo que eleva aún más la cantidad total permitida.

También habrá un ajuste en el límite anual de compensación. Esta cifra establece qué porción del salario puede ser considerada al calcular el match (emparejamiento) del empleador. En 2025 se ubica en $350,000 dólares y subirá a $360,000 dólares en 2026. Para quienes tienen remuneraciones elevadas, este aumento podría traducirse en un aporte patronal mayor.

Aunque estos cambios aplican a nivel federal, cada empresa puede introducir modificaciones adicionales en su plan. Algunas compañías pueden actualizar su fórmula de matching, cambiar la oferta de fondos o introducir nuevas opciones de inversión. El empleador está obligado a informar cualquier ajuste, y es recomendable revisarlo con atención para decidir si conviene aumentar las aportaciones o modificar la composición del portafolio.

Como verás, los cambios que vienen para los planes 401(k) son una oportunidad para aumentar tu fondo para el retiro. Sin embargo, aprovechar estos ajustes depende principalmente de los trabajadores.

