Trump autoriza que cuentas 401(k) inviertan en criptomonedas y capital privado

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría a millones de estadounidenses invertir sus ahorros para el retiro en activos alternativos como criptomonedas y capital privado a través de sus cuentas 401(k). Esta medida podría transformar la forma en que los trabajadores planifican su retiro, aunque su implementación aún requerirá varios pasos regulatorios.

Actualmente, las cuentas 401(k) están diseñadas para ofrecer opciones de inversión conservadoras o moderadas, como fondos mutuos basados en acciones o bonos. Sin embargo, con esta nueva orden, Trump busca que se amplíe el menú de opciones para incluir activos con mayor riesgo, pero también con mayor potencial de rendimiento, como el bitcoin, fondos de capital privado y bienes raíces.

El cambio no será inmediato. La orden solicita al Departamento del Trabajo y otras agencias federales revisar y redefinir qué se considera un activo calificado bajo la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados (ERISA, por sus siglas en inglés). Esta ley, vigente desde 1974, establece que los empleadores deben actuar en el mejor interés financiero de sus trabajadores al seleccionar las opciones de retiro.

Expertos advierten que el proceso para implementar estos cambios podría tardar meses, o incluso años. Además, los proveedores de planes de retiro como Vanguard, Fidelity o T. Rowe Price necesitarán desarrollar fondos compatibles con las nuevas reglas. Y aunque la regulación cambie, no todos los empleadores adoptarán nuevas opciones de inmediato.

A pesar de ello, la iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por parte de la industria financiera. Firmas como TIAA y BlackRock han expresado su apoyo, señalando que los trabajadores se beneficiarían al tener acceso a una gama más amplia de estrategias de inversión.

“Creemos que los inversionistas finales pueden beneficiarse de las ventajas que ofrecen las inversiones privadas, especialmente cuando están integradas en vehículos administrados profesionalmente”, señaló TIAA en un comunicado.

En el caso de las criptomonedas, la industria ha sido una de las principales impulsoras del cambio. Muchos de sus líderes respaldaron activamente la campaña de Trump en 2024.

Además, algunas de las mayores empresas del sector, como Coinbase, han hecho importantes donaciones para eventos políticos en apoyo al presidente. Bajo su administración, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) retiró su demanda contra Coinbase, marcando un cambio significativo en la postura regulatoria hacia el sector.

“Era inevitable que bitcoin llegara a los 401(k) en Estados Unidos”, dijo Cory Klippsten, CEO de Swan Bitcoin, a CBS MoneyWatch. “A medida que los fiduciarios reconozcan el rendimiento ajustado al riesgo de bitcoin en el largo plazo, veremos asignaciones crecientes, especialmente entre los trabajadores jóvenes y expertos en tecnología que buscan dinero sólido, no cubos de hielo derritiéndose”.

El interés del capital privado también es fuerte. Steve Schwarzman, CEO de Blackstone, expresó desde 2017 su deseo de acceder a los fondos de retiro estadounidenses, un mercado valorado en billones de dólares. Hasta ahora, ni administraciones demócratas ni republicanas habían permitido ese acceso debido a los riesgos asociados: menor liquidez, altos costos y falta de transparencia.

La inclusión de activos alternativos representa una oportunidad, pero también plantea grandes desafíos. Mientras que las criptomonedas como bitcoin han mostrado un crecimiento explosivo, también son altamente volátiles. No es raro que su valor suba o baje 10% en un solo día, a diferencia del mercado de acciones, donde un movimiento del 2% ya se considera notable.

El cambio de política marca un giro radical frente a la administración anterior. Durante el mandato de Joe Biden, los reguladores trataban las criptomonedas con extrema precaución debido a su volatilidad y riesgos sistémicos. Ahora, la perspectiva es más abierta, lo cual puede acelerar la adopción de estos activos en planes de retiro.

El impulso por abrir los 401(k) a inversiones no tradicionales refleja también una demanda generacional. Muchos trabajadores jóvenes, especialmente aquellos en sectores tecnológicos, están dispuestos a asumir mayores riesgos a cambio de mayores rendimientos. Para ellos, la diversificación hacia activos como criptomonedas o capital privado puede resultar atractiva.

Aunque aún falta camino por recorrer, la firma de esta orden ejecutiva por parte de Trump pone en marcha un proceso que podría redefinir el futuro del retiro para millones. Los trabajadores deberán mantenerse informados y considerar cuidadosamente el equilibrio entre riesgo y beneficio antes de modificar sus estrategias de inversión.

