Trump firma la Ley Genius: qué cambios vienen para las criptomonedas

Este viernes, el presidente Donald Trump firmó la Ley Genius, un hito importante que se espera marque un antes y un después en la historia de las criptomonedas en Estados Unidos. Este nuevo marco legal regula por primera vez el mercado de stablecoins, criptodivisas respaldadas por activos reales como el dólar, y abre la puerta para que bancos y otras instituciones puedan participar legalmente en su emisión.

Trump celebró la firma del proyecto de ley en la Casa Blanca, un día después de su aprobación en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista: 206 votos republicanos y 102 demócratas. Rodeado de empresarios del mundo financiero y cripto, como ejecutivos de Robinhood, Tether y Gemini, el mandatario resaltó lo histórico del momento.

“Es un acto muy importante, la Ley GENIUS. La llamaron así por mí”, bromeó durante la ceremonia.

La GENIUS Act, acrónimo de Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, define por primera vez qué criptodivisas pueden ser consideradas como stablecoins y establece protecciones para los consumidores. Esto crea una categoría legal específica para estos activos digitales, facilitando su integración dentro del sistema financiero tradicional.

Entre los beneficios que trae esta ley, se encuentra la posibilidad de realizar transacciones más rápidas y con menores costos. Según sus impulsores, esto permitirá a empresas y consumidores efectuar pagos casi de forma instantánea, sin tener que esperar días o semanas, como ocurre con los métodos tradicionales.

El senador Bill Hagerty, principal promotor del proyecto, aseguró que esta tecnología “podría ser la mayor revolución financiera desde el nacimiento de Internet”.

Gracias a este marco, entidades bancarias, cooperativas de crédito y otras firmas no bancarias podrán emitir stablecoins respaldadas “uno a uno” por dólares estadounidenses o bonos del Tesoro. Esto no solo da mayor legitimidad a las criptomonedas, sino que fortalece el uso del dólar a nivel global, de acuerdo con la visión de la administración.

David Sacks, empresario de capital de riesgo y actual zar de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, reconoció que fue el propio presidente quien “intervino y salvó esta ley”.

Trump, por su parte, afirmó haber llamado personalmente a los congresistas que se oponían: “Simplemente querían un poco de cariño”.

La aprobación de la GENIUS Act también estuvo acompañada por otras dos iniciativas: el Clarity Act, que regula otras formas de activos digitales, y la Anti-CBDC Surveillance State Act, que impide al banco central emitir monedas digitales directamente al público. Estas leyes forman parte de lo que el Congreso republicano denominó la “Semana Cripto”.

“Durante años fueron ridiculizados, ignorados y descartados”, comentó el presidente Trump a la comunidad cripto. “Pero esta firma es una validación masiva”.

El enfoque de su gobierno ha favorecido las inversiones en criptoactivos. De hecho, se sabe que los activos digitales en poder de la familia Trump han aumentado de valor en los últimos meses, aunque la Casa Blanca asegura que no hay conflicto de interés, ya que las inversiones del presidente están bajo fideicomiso administrado por sus hijos.

Uno de los momentos más simbólicos del evento fue la presencia de los gemelos Winklevoss, fundadores de Gemini y aliados políticos de Trump desde su campaña. También se mencionó que el vicepresidente JD Vance colaboró activamente en las negociaciones con los congresistas para que la ley avanzara.

Finalmente, Trump aprovechó el acto para recordar su decisión de indultar a Ross Ulbricht, creador del desaparecido mercado negro digital Silk Road, quien fue condenado a cadena perpetua en 2015. Esta acción fue muy celebrada por sectores libertarios dentro del ecosistema cripto.

Con esta legislación, el gobierno federal abre las puertas a una nueva etapa de modernización financiera. Pero también establece las reglas del juego para que el desarrollo tecnológico no avance sin control. Quienes invierten o planean invertir en criptoactivos deben ahora prestar atención no solo al mercado, sino también a la nueva regulación.

