La Ley Genius impulsaría a las criptomonedas: te lo explicamos

Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la de convertir a los Estados Unidos en la capital de las criptomonedas. No sabemos exactamente a lo que se refiera con ello, sin embargo, su gabinete y los legisladores del Congreso lo tienen muy presente. Actualmente, hay una propuesta de ley que facilitaría que las monedas digitales, conocidas como monedas estables (stablecoins), puedan convertirse en una forma de pago regular en el país.

El pasado 17 de junio, el Senado aprobó la Ley Genius, un proyecto bipartidista que establecería las normas para el uso de $250 mil millones de dólares de un tipo de criptomoneda, las stablecoins. La propuesta se alinea al discurso de presidente Donald Trump y la agenda de los legisladores republicanos que buscan regular el universo de las criptomonedas en los Estados Unidos.

Desde el lunes, los republicanos en la Cámara de Representantes comenzaron los diálogos de la denominada “Semana de las Criptomonedas”, en la que tienen contemplada la aprobación de la Ley Genius y otros dos proyectos relacionados con las criptomonedas: la Ley Clarity, que regularía las materias primas digitales más allá de las monedas estables; y la Ley Estatal de Vigilancia Anti-CBDC, que impediría que la Reserva Federal emita cualquier moneda digital de banco central minorista directamente a los estadounidenses.

¿Qué son las monedas estables (stablecoins)?

Una de las características de las criptomonedas, como bitcoin y ethereum, es que no están vinculadas a un banco central que las regule. Esa peculiaridad es la principal razón de su volatilidad y sus disparos de valor en el mercado. De ahí que para los gobiernos e inversores estos activos digitales signifiquen un alto riesgo.

En cambio, las monedas estables (stablecoins) llevan su nombre derivado de su relación de valor con algún activo financiero menos volátil, como el dólar estadounidense. Este vínculo genera que estas monedas digitales sean menos volátiles y arriesgadas que los otros tokens digitales. La estabilidad, certeza y confianza que generan las stablecoins facilita que puedan usarse como medio de pago.

Dante Disparte, director de estrategia de la empresa de tecnología financiera Circle, un reconocido emisor de monedas estables, estima que alrededor del 90% de las stabecoins están vinculadas al dólar. Estas se almacenan e intercambian en la blockchain, la tecnología de registro público que sustenta a otras criptomonedas.

Aunque se consideran menos volátiles que otras criptomonedas, las monedas estables conllevan riesgos. Uno de los mayores es que la moneda digital puede desvincularse de su activo subyacente si el valor o la liquidez de este cambia. Esto puede generar pérdidas en las operaciones o riesgos sistémicos de mercado que provoquen insolvencia y liquidez, según S&P Global Ratings.

En 2023, por ejemplo, la quiebra de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Bank provocó que dos tipos de monedas estables (USDC y DAI) perdieran su vinculación.

¿Cómo regularía la Ley Genius a las criptomonedas?

La Ley Genius son las siglas del proyecto de ley llamado en inglés como Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins. La propuesta tiene como principal objetivo establecer las medidas de seguridad y protecciones para que los consumidores tengan monedas estables para su uso.

El proyecto de ley también crearía una categoría legal para las monedas estables y marcaría los límites con las cuales se determinaría que una moneda digital es una stablecoin.

Si la Ley Genius se aprueba, los bancos, las entidades no bancarias y las cooperativas de crédito podrían entrar al mercado digital y emitir sus propias monedas estables.

Este martes, fracasó una votación en la Cámara de Representantes, por lo que se espera que se realice otra votación en los próximos días.

Según el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee y promotor de la ley Genius, afirmó que con esta regulación las monedas estables podrían permitir a empresas y consumidores liquidar pagos “casi instantáneamente”, en lugar de tardar semanas.

En una publicación de Truth Social el martes por la noche, el presidente Trump escribió que había mantenido una reunión en la Oficina Oval “con 11 de los 12 congresistas necesarios para aprobar” la Ley Genius.

“Tras una breve discusión, todos acordaron votar mañana por la mañana a favor de la norma“, escribió Trump, añadiendo que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se presentó por teléfono en la reunión y “espera con interés votar lo antes posible”.

