Trump alega ser discriminado por JPMorgan Chase y Bank of America: prepara orden ejecutiva

El presidente Donald Trump acusó públicamente a JPMorgan Chase y Bank of America de haberlo rechazado como cliente, alegando que estas instituciones lo discriminaron por sus posturas conservadoras.

En una entrevista reciente para “Squawk Box” de la cadena CNBC, Trump revivió el debate sobre el denominado “de-banking”, un término que se utiliza para referirse a la cancelación de servicios financieros a clientes por motivos políticos o ideológicos, una práctica que ha sido denunciada por otros sectores conservadores y organizaciones religiosas en los últimos años.

Según el también empresario, JPMorgan Chase le notificó que tenía solo 20 días para retirar “cientos de millones de dólares en efectivo” y transferirlos a otra institución. Trump no especificó la fecha exacta en que esto ocurrió ni si el dinero pertenecía a sus cuentas personales o a su conglomerado empresarial.

Posteriormente, intentó abrir una cuenta en Bank of America para depositar más de mil millones de dólares. Pero, según sus palabras, fue rechazado.

“Brian Moynihan [CEO de Bank of America] dijo: ‘No podemos hacerlo'”, relató Trump. “Entonces fui a otro banco, y otro, y otro. Terminé yendo a bancos pequeños por todo el país. Estaba poniendo $10 millones aquí, $10 millones allá”.

El mercado reaccionó con caídas de más del 1% en las acciones de ambas entidades financieras tras estas declaraciones.

Aunque los bancos involucrados niegan haber discriminado al presidente por su ideología, sus palabras han reavivado tensiones en una industria que ya enfrenta presiones regulatorias por temas de reputación, cumplimiento normativo y vínculos con sectores considerados de alto riesgo, como las criptomonedas.

“No cerramos cuentas por motivos políticos y coincidimos con el presidente Trump en que se necesita urgentemente un cambio regulatorio”, declaró una portavoz de JPMorgan el martes. “Felicitamos a la Casa Blanca por abordar este asunto y esperamos colaborar con ellos para solucionarlo”.

Bank of America, por su parte, no emitió una postura oficial sobre el caso particular de Trump. No obstante, Brian Moynihan (CEO de Bank of America) indicó en otra entrevista con CNBC que “la realidad es que queremos asegurarnos de que las reglas y regulaciones no provoquen decisiones que luego se cuestionen”. Añadió también que Trump estaba “detrás de lo correcto” al señalar el exceso de regulaciones sobre el sector financiero.

El caso también resuena y recuerda a una demanda que la empresa de Trump presentó en marzo contra Capital One, donde se alega que la institución cerró más de 300 cuentas después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El banco negó rotundamente estas acusaciones.

Orden ejecutiva en camino: advertencia a los bancos

Ante esta situación, el equipo de Trump ya trabaja en una posible orden ejecutiva que impondría sanciones a las instituciones financieras que nieguen servicios a clientes por razones políticas.

De acuerdo con un informe de The Wall Street Journal, el borrador de esta medida incluye instrucciones para que los reguladores investiguen si los bancos han violado la ley al cancelar cuentas vinculadas a posturas conservadoras.

La propuesta busca enviar un mensaje contundente al sistema financiero: cualquier indicio de sesgo político en la relación con los clientes podría tener consecuencias legales y económicas. Según la misma fuente, la orden contemplaría multas para las instituciones que incurran en este tipo de prácticas.

El Bank Policy Institute, organización que representa a los principales bancos del país, reaccionó a este posible decreto señalando que el problema real radica en el exceso de regulación.

“Las agencias bancarias ya han comenzado a abordar temas como el riesgo reputacional”, indicó la Institución. “Esperamos que cualquier futura orden ejecutiva refuerce este avance al instruir a los reguladores a enfrentar el marco normativo defectuoso que originó estas preocupaciones”.

