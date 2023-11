Clientes de Bank of America denuncian cierres repentinos de cuentas bancarias

Desde el año pasado muchos clientes de distintas entidades bancarias en Estados Unidos han denunciado el cierre inesperado de sus cuentas, lo que ha causado desconcierto y molestia ya que les ha impedido acceder a su dinero.

Entre las entidades que figura está Bank of America en las que se han contabilizado más de 500 cuentas cerradas sin previo aviso, en estos números también se incluyen JPMorgan Chase y Citibank.

Aunque Bank of America alegó tras una ola de acusaciones que estas decisiones de cerrar las cuentas pertenece a una acción completamente comercial, sus clientes están inconformes con su respuesta.

Al respecto el experto en banca JD Koontz explicó que los bancos cada cierto tiempo cierran las cuentas que están marcadas con comportamiento sospechosos. “Desafortunadamente, algunas personas buenas están atrapadas en la red con las malas cuando intentan descartar quiénes pueden estar causando problemas”, dijo.

“Los bancos siempre están bajo la mirada atenta de los reguladores, quienes los multarán por no hacer su trabajo o no proteger a los consumidores. Y por eso, al congelar o cerrar la cuenta de alguien, no necesariamente son penalizados por eso, probablemente tienden a pecar más por el lado de la precaución, lo que, lamentablemente, crea dificultades para las personas”, indicó Koontz.

Por su parte, algunos clientes víctimas de estas acciones decidieron compartir sus historias en distintos medios de comunicación buscando una posible solución a su problema muchos de ellos tenían cuentas desde hace 17 años.

Tal es el caso de Christina Blanton, cliente de Bank of America que el 2022 habló con CBC News Chicago sobre su experiencia. “Fui a iniciar sesión en mi banca en línea y seguía diciendo ‘cuenta bloqueada’. Entonces pensé que había ingresado mi contraseña incorrectamente”, dijo Blanton.

Ante su molestia Blanton señaló que “esta debe ser una corporación donde alguien debería tomarse el tiempo para al menos respetar a la persona. ¿Cómo se le corta el dinero a alguien y no se le dice por qué se le corta el dinero? ¿Y qué pasa si es su último? Entonces simplemente están arruinados. Sin nada. Y eso es una práctica injusta para cualquiera”, dijo.

El CBS News Los Angeles también desarrolló una investigación en la que trataba de averiguar cuáles eran los patrones de las cuentas bancarias cerradas luego de recopilar varias denuncias a través de publicación en X.

Hasta los momentos hay clientes que han logrado respuestas por parte de estas entidades bancarias teniendo la oportunidad de acceder a su dinero, mientras que otros siguen esperando.

