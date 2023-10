Capital One enviará $707 dólares a los clientes afectados por un hackeo: cómo puedes aplicar

Luego de que en el 2019, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos Capital One fue víctima de un ataque cibernético en el que se filtraron millones de datos de sus clientes, el año pasado luego de un largo proceso legal la entidad bancaria logró llegar a un acuerdo con sus usuarios afectados por el hackeo.

Los más de 98 millones de clientes quienes pusieron una denuncia tras conocerse la situación, recibirán una indemnización de aproximadamente $190 millones de dólares; aunque el proceso legal y el acuerdo se logró el 13 de septiembre del 2022 aún hay clientes que no han reclamado su pago.

Por esa razón si eres cliente de Capital One y fuiste parte de los afectados por el hackeo aquí te explicamos cómo puedes reclamar el pago de indemnización antes de la fecha límite.

¿Cómo puedes reclamar el pago?

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que las personas elegibles al pago de indemnización son aquellos clientes que eran miembros del Grupo de Conciliación durante el ataque cibernético, según el sitio web oficial de Capital One se calcula que fueron unos 98 millones de clientes afectados.

En este caso, para reclamar el pago que alcanza los $707 dólares por cada cliente, los afectados debieron haber recibido un e-mail de notificación por parte de la institución bancaria a finales del 30 de septiembre del año pasado, el cual debe ser respondido antes del 27 de noviembre de este año.

En el correo se deberá señalar el método de pago en el que desea recibir el dinero digital por medio de EpiqPay. Si el pago no es reclamado antes de esa fecha, el banco enviará el cheque de manera física entre 2 o 4 semanas después del 27 de septiembre a la dirección que tiene el cliente previamente registrada.

Ahora bien, si fuiste cliente de Capital One durante marzo del 2019 y sospechas que tu información fue hackeada, pero no has recibido ningún e-mail puede proceder en dos pasos: enviar un correo al Administrador de la Conciliación a info@CapitalOneSettlement.com o llamar al 1-855-604-1811 para verificar tu estatus como miembro del Grupo de Conciliación.

Sigue leyendo: