¿Cómo acceder al dinero de propiedades pendientes no reclamadas en Florida?

De acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Florida cerca de $3 mil millones de dólares por propiedades pendientes no han sido reclamados en la entidad, por lo que es posible que seas parte de los 7.9 millones de floridanos que pueden acceder al pago de hasta $875 dólares.

Según la entidad, la mayor parte del dinero recaudado son por ingresos de seguros no cobrados, reembolsos de impuestos, cuentas bancarias con fondos que han sido olvidadas o cerradas, cheques de estímulo, entre otros, provenientes de tenencias de fideicomisos, compañías de seguros o cuentas inactivas en instituciones financieras.

Anualmente, las oficinas del tesoro de cada estado recaudan por propiedades no reclamadas millones de dólares, en la que también se pueden incluir objetos de valor como: artículos históricos, joyas, relojes, cajas de seguridad abandonadas con prendas, sellos, billetes, entre otros.

En el estado de Florida, el Estatuto 717 indica que estas propiedades no reclamadas deben estar por al menos cinco años en manos de entidades comerciales o gubernamentales para poder ser subastas la División de Propiedades No Reclamadas siempre y cuando en ese tiempo el titular no pueda ser localizado y sea devuelto el activo.

¿Cómo acceder a la propiedad no reclamada en Florida?

Si eres parte de los millones de propietarios que tienen propiedades no reclamadas en el estado de Florida, puedes hacer un seguimiento a través del sitio web de la División de Propiedad No Reclamada de Florida y verificar si puedes presentar el reclamo.

Según la entidad, por presentar el reclamo no se hará ningún cargo y para hacer la solicitud debes tener en cuenta que te pedirán algunos datos personales como Seguro Social y tu fecha de nacimiento, entre otros. En caso de ser heredero de un propiedad, puedes presentar el reclamo, pero debes tener un certificado de defunción original.

Cuando se termine de hacer la solicitud y confirmar tu identidad, recibirás un correo con un formulario el cual debe rellenar e imprimir. El Departamento de Servicios Financieros ofrece 90 días hábiles una vez recibe la solicitud del reclamo y establece una decisión con respecto a la propiedad no reclamada.

