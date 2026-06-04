Familia de niños fallecidos en 2020 recibe $176 millones de indemnización en Los Ángeles

Un jurado otorgó el pago de $176 millones de dólares a la familia de dos niños que fallecieron atropellados por la socialité Rebecca Grossman en el condado de Los Ángeles en 2020.

Los miembros del jurado declararon culpables a Grossman y al exjugador de Los Angeles Dodgers, Scott Erickson, por la muerte de Mark y Jacob Iskander, quienes fueron atropellados en un paso peatonal de West Village cuando los dos adultos transitaban en sus vehículos a alta velocidad.

La indemnización de $176 millones de dólares se concedió a Nancy Iskander y a su esposo, Karim, así como a su hijo, Zachary.

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La penalidad económica también se aplicó al esposo de Rebecca, el Dr. Peter Grossman, quien en el juicio fue demandado por ser el propietario del vehículo que conducía la socialité y los miembros del jurado determinaron que le había dado permiso para conducirlo.

Rebecca Grossman, cofundadora de la Fundación Grossman para Quemaduras, cumple una sentencia de entre 15 años y cadena perpetua por la condena que le dictaron en 2024 por dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos de homicidio vehicular y un cargo de atropello y fuga.

Mark Iskander, de 11 años, y su hermano Jacob, de 8 años, fallecieron tras ser atropellados por el SUV Mercedes-Benz manejado por Rebecca Grossman cuando cruzaban la calle en un paso peatonal señalizado en compañía de su familia en 2020.

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El jurado determinó que tanto Rebecca Grossman como Scott Erickson actuaron con total desprecio por la seguridad de los niños, por lo que se les impuso el pago de una indemnización punitiva en la demanda por homicidio culposo.

Scott Erickson, pareja de Rebecca Grossman, deberá cubrir parte del pago de la indemnización. Crédito: Mark J. Terrill | AP

De acuerdo con la fiscalía, Grossman y su entonces novio Scott Erickson, salieron a tomar algo y se dirigían a su residencia a gran velocidad en vehículos por separado cuando la mujer atropelló a los dos niños.

Los fiscales mencionaron que, según datos del vehículo, Grossman conducía en el momento del accidente a unas 73 millas por hora (117 km/h) en una zona residencial.

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Tras el atropello, Grossman continuó su camino y finalmente se detuvo un cuarto de milla (400 metros) después del lugar donde ocurrió el incidente, cuando su automóvil se apagó automáticamente.

Mark Iskander falleció en el lugar donde ocurrió el atropello, mientras que su hermano Jacob perdió la vida en el hospital.

El jurado también determinó que Rebecca Grossman y Scott Erickson actuaron con malicia, lo que podría desencadenar una fase del juicio para determinar los daños punitivos y, en consecuencia, imponerse sanciones adicionales contra la pareja.

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No quedó claro cuál sería la forma en que los tres demandados se repartirán el pago de la indemnización correspondiente.

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