Conductor hispano se declara culpable por atropellar a reclutas del LASD en 2022

Un conductor hispano se declaró culpable este lunes de los 10 cargos graves por atropellar a 25 reclutas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) en South Whittier en noviembre de 2022, matando a uno y causando graves lesiones a otros cinco.

Nicholas Gutiérrez, de 25 años y residente de Diamond Bar, enfrentaba una condena de hasta 12 años de prisión, pero evitará ir preso si cumple con los términos de su libertad condicional, según informó la fiscalía del condado de Los Ángeles.

A 25-year-old man pleaded guilty today to a fatal wrong-way crash that resulted in the death of Los Angeles County Sheriff’s recruit Alejandro Martinez-Inzunza and caused severe injuries to several other recruits in 2022 in Whittier.



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El percance ocurrió aproximadamente a las 6:25 a.m. del 16 de noviembre de 2022 cerca de la intersección de Mills Avenue y Telegraph Road, cerca de la Academia de Entrenamiento STAR Explore del LASD.

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Después de permanecer hospitalizado por diez meses, el recluta latino Alejandro Martínez-Inzunza, de 27 años, falleció a causa de las heridas que sufrió por el atropellamiento.

De acuerdo con los informes, Gutiérrez conducía en sentido contrario en el momento en que arrolló a los reclutas del LASD.

Nicholas Gutiérrez se declaró este lunes culpable de un delito grave de homicidio vehicular por negligencia grave y nueve delitos graves de conducción temeraria en una autopista que causaron lesiones específicas, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

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“Tras un acuerdo negociado, el tribunal impuso una pena total de ocho años de prisión estatal, con suspensión de la ejecución de la pena“, informó la fiscalía del condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

“Esto significa que Gutiérrez estará en libertad condicional por un periodo máximo de cinco años bajo estrictas condiciones impuestas por el tribunal”, añadió.

Los fiscales mencionaron que, con el acuerdo, si Gutiérrez no cumple con alguna de esas condiciones, el tribunal estará obligado a imponerle la pena completa de ocho años de prisión.

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“La declaración de culpabilidad y la sentencia de hoy no pueden deshacer la devastación de aquel día, ni devolverán la vida que se perdió. Pero sí representan un paso hacia la justicia y un cierto grado de consuelo para las víctimas y sus familias, cuyas vidas han cambiado para siempre”, dijo Hochman.

El caso fue procesado por la División de Delitos contra Agentes del Orden Público e investigado por la Patrulla de Carreteras de California y la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

El 16 de noviembre de 2022, 76 reclutas de la Clase 464 de la Academia del LASD llevaban a cabo un ejercicio de entrenamiento en Mills Avenue, cerca de la ciudad de Whittier, cuando Gutiérrez, que conducía en dirección sur, invadió los carriles en dirección norte y golpeó al grupo.

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Por el impacto, 25 reclutas sufrieron lesiones. De ellos, 10 tuvieron heridas graves y fueron identificados como las víctimas del caso, entre ellos Alejandro Martínez, quien perdió la vida el 28 de julio de 2023.

Según el LASD, tras una investigación interinstitucional del accidente, de un año de duración, los detectives determinaron que no había pruebas de que Gutiérrez hubiera ocasionado el percance de forma intencionada.

De acuerdo con los investigadores, todo indica que el conductor hispano se quedó dormido al volante y su vehículo se desvió hacia el carril por el que iban los reclutas.

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La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Santa Fe Springs de la Patrulla de Caminos de California, así como por los Servicios de Investigación, el Equipo Multidisciplinario de Investigaciones de Accidentes y la Oficina de Homicidios del LASD.

El caso fue llevado a juicio por los fiscales adjuntos Michael Blake y Eric Siddall, de la División de Delitos contra Agentes del Orden Público.

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