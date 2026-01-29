Niño sufre lesiones al ser arrollado por taxi autónomo en Los Ángeles

Un vehículo autónomo de Waymo atropelló a un niño cerca de una escuela primaria en Santa Mónica, según confirmó la empresa que ofrece el servicio de viajes compartidos.

La compañía Waymo reportó el percance a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), informando que el menor involucrado sufrió heridas leves.

Debido al accidente, la NHTSA abrió una investigación sobre el caso, mientras que Waymo se comprometió a ofrecer una completa cooperación con los agentes durante todo el proceso, de acuerdo con un comunicado.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:40 a.m. del viernes 23 de enero en el área de la intersección de 24th Street y Pearl Street, a dos cuadras de Grant Elementary School.

Cuando sucedió el atropello del menor, durante el horario habitual de entrada de los niños a la escuela, en el lugar había otros estudiantes, un guardia de cruce y varios vehículos estacionados en doble fila.

“El incidente ocurrió cuando el peatón ingresó repentinamente al camino desde detrás de una camioneta SUV alta, interponiéndose directamente en la trayectoria de nuestro vehículo“, dijo Waymo en su comunicado.

La compañía dijo que su tecnología detectó al peatón inmediatamente tan pronto como salió detrás del vehículo detenido, por lo que el sistema frenó bruscamente el automóvil autónomo, reduciendo su velocidad de aproximadamente 17 millas por hora a menos de 6 millas por hora antes del contacto.

“Para poner esto en perspectiva, nuestro modelo revisado por pares muestra que un conductor humano completamente atento en esta misma situación habría impactado al peatón a aproximadamente 14 millas por hora“, informó Waymo.

“Esta reducción significativa en la velocidad y la gravedad del impacto demuestra la importante ventaja del Waymo Driver en términos de seguridad“, añadió la compañía de vehículos autónomos.

Waymo dijo que, después del impacto, el menor se levantó inmediatamente y caminó hacia la acera, y se llamó al 911.

Tras el incidente, el vehículo autónomo permaneció detenido y después se movió al costado del camino, donde permaneció hasta que la policía autorizó que podía abandonar el lugar.

La NHTSA está investigando si el vehículo autónomo ejerció la precaución adecuada debido a su proximidad al área cercana a una escuela primaria durante el horario de entrada y la presencia de peatones jóvenes, entre otros factores.

