Hombre fracasa en su intento por robar un vehículo autónomo en el centro de Los Ángeles

Un hombre enfrenta un cargo de Intento de Gran Robo de Auto (Grant Theft Auto) después de ser arrestado en su intento por robar un taxi autónomo de Waymo la noche del sábado en el centro de Los Ángeles.

El individuo fracasó después de descubrir que no podía manipular los controles del llamado robotaxi, vehículo que abordó después de que la unidad había dejado a un cliente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el intento de robo ocurrió aproximadamente a las 22:30 p.m. del 2 de marzo cuando el sujeto, identificado como Vincent Maurice Jones, de 33 años, se subió a un sedán Waymo Jaguar después de que acababa de descender un pasajero en Main Street, justo al norte de 1st Street, en el centro de la ciudad.

Según los oficiales, Jones ocupó el asiento del conductor e intentó manipular el sistema para poner el Waymo Jaguar en modo “drive” para poder conducirlo, pero no pudo hacer que el vehículo pudiera avanzar.

“Un empleado de Waymo habló con Jones a través del sistema de comunicación del automóvil y le pidió que abandonara el automóvil, pero Jones no siguió las instrucciones”, dijo el LAPD en un comunicado de prensa.

Posteriormente, el personal de Waymo se comunicó con la policía de Los Ángeles, los oficiales se trasladaron al sitio donde se encontraba el robotaxi y arrestaron a Jones.

El robotaxi de Waymo acababa de dejar a un pasajero en el centro de Los Ángeles. Crédito: Terry Chea | AP

El LAPD no dio a conocer si Jones ya había sido acusado o si todavía se encontraba bajo custodia policial. También se desconoce si el detenido ya cuenta con un representante legal.

De acuerdo con las leyes del estado de California, el intento de Gran Robo de Auto se castiga con una condena de hasta tres años de prisión si se le imputa como delito grave, y hasta de un año en caso de que sea considerado como un delito menor.

Este incidente ocurrió días después de que la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) otorgara la aprobación para que Waymo pueda operar su flota de taxis autónomos de pasajeros en el Condado de Los Ángeles.

Waymo tenía autorización para efectuar pruebas con sus vehículos en la zona de Los Ángeles, pero con la aprobación por parte de la CPUC le dará oportunidad de cobrar a los pasajeros por los traslados, lo que representa un paso adelante hacia la comercialización plena del servicio de taxis con sus vehículos autónomos.

Sin embargo, la aprobación por parte de los reguladores estatales no fue bien recibida por algunos de los funcionarios del gobierno local, como la alcaldesa Karen Bass y la supervisora del Condado de Los Ángeles, Janice Hahn.

“Hasta la fecha, jurisdicciones locales, como Los Ángeles, han tenido poca o ninguna participación en el despliegue (de vehículos autónomos), y ya están experimentando daños e interrupciones importantes“, expresó Bass en un escrito de noviembre de 2023 a la CPUC.

“Esta es una decisión peligrosa. Estos robotaxis todavía no han sido probados y los angelinos no deberían ser los conejillos de indias de las grandes tecnologías. Decisiones como esta deben ser informadas por las ciudades, no tomadas a pesar de las objeciones de la misma”, publicó Hahn en las redes sociales.

Se calcula que aproximadamente unos 50,000 residentes de Los Ángeles se encuentran en lista de espera para disfrutar de un viaje gratuito en un robotaxi de Waymo.

La CPUC también dio su aprobación para que los robotaxis puedan operar en el Condado de San Mateo, en el Área de la Bahía.

Desde octubre de 2023, los vehículos autónomos de Waymo llegaron al centro de Los Ángeles y al área de Santa Mónica, después de ser implementados en Phoenix, Arizona, desde 2020.

