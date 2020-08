Fracaso de ladrones; las cadenas que traían para sacar el ATM del banco quedaron cortas

HOUSTON – Unos ladrones fracasaron de manera cómica y vergonzosa en su intento por robarse un cajero automático (ATM por sus siglas en íngles) que se encontraba en el interior de un banco.

Todo quedó en un inútil esfuerzo.

El incidente ocurrió en la cuadra 45200 de la calle Aldine Mail Rt en un banco localizado dentro de una unidad portátil.

Según oficiales, el grupo de ladrones se acercó a la puerta del banco con un camión U-Haul que se había reportado robado. Al llegar cerca de la entrada se bajaron para forzar la puerta con una herramienta de metal.

Al lograr abrir la puerta fueron por unas cadenas para luego tratar de amarrarlas al cajero automático, pero para su sorpresa las cadenas quedaron cortas.

Al enterarse de su fracaso tuvieron que abandonar el intento y no lograron robarse nada de dinero.

Thieves attempt to yank ATM with stolen U-Haul truck from NE Harris County bank https://t.co/2bd6fPYUm7 pic.twitter.com/FbKqSW8p2D

— ABC13 Houston (@abc13houston) August 15, 2020