Waymo recibe autorización estatal para operar taxis sin conductor en Los Ángeles

Después de probar durante más de un año los automóviles sin conductor en Los Ángeles, la empresa Waymo recibió la aprobación de los reguladores estatales para comenzar a dar el servicio de robotaxis con pasajeros en un futuro cercano.

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) dio su autorización para que Waymo ofrezca el servicio de taxis sin conductor en los condados de Los Ángeles y San Mateo.

Con esta autorización, Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, tendrá oportunidad de operar sus vehículos autónomos de robotaxis en los próximos meses.

Waymo ya había estado probando sus vehículos en estas zonas; pero ahora, con esta nueva autorización, tendrá oportunidad de cobrar a los pasajeros por los viajes, lo que representa un significativo avance rumbo a la comercialización plena de los servicios de robotaxis.

Antes de que se otorgara esta aprobación, Waymo enfrentó una suspensión temporal, que duró hasta 120 días de sus esfuerzos de expansión, por parte de la CPUC.

El motivo para que se diera esta suspensión fue un incidente que involucró a dos robotaxis de Waymo que se impactaron contra un camión que estaba siendo remolcado por una grúa en la ciudad de Phoenix, donde los vehículos operan desde 2020.

Debido a este incidente, que evidenció un error en la predicción del software sobre el movimiento del camión, obligó a la empresa a desarrollar y desplegar una actualización de software para corregir el error.

La empresa Waymo podría comenzar a dar su servicio con robotaxis en los próximos meses. Crédito: Ross D. Franklin | AP

La portavoz de Waymo, Julia Ilana, declaró al Washington Post que la empresa “adoptará un enfoque cuidadoso e incremental para la expansión“.

La representante de la empresa mencionó que los vehículos autónomos no estarán en circulación de forma inmediata por las autopistas del Condado de Los Ángeles.

El permiso que se otorgó a Waymo no fue muy bien recibida por todos los funcionarios locales en el área de Los Ángeles. La alcaldesa Karen Bass envió en noviembre de 2023 una carta a la CPUC, en la que le manifestaba su oposición a que se permita a los autos autónomos el transporte de pasajeros.

“Hasta la fecha, jurisdicciones locales, como Los Ángeles, han tenido poca o ninguna participación en el despliegue (de vehículos autónomos), y ya están experimentando daños e interrupciones importantes“, expresó la alcaldesa Bass en su escrito.

La alcaldesa también mencionó el incidente que ocurrió en agosto de 2023, cuando un vehículo Waymo no se detuvo ante un oficial de tránsito en la intersección de Wilshire Boulevard y Beaudry Avenue, aunque en el incidente ninguna persona resultó lesionada en ese momento.

Otra voz en oposición a la autorización de la CPUC para operación de robotaxis en la ciudad es la supervisora del Condado de Los Ángeles, Janice Hahn.

“Esta es una decisión peligrosa. Estos robotaxis todavía no han sido probados y los angelinos no deberían ser los conejillos de indias de las grandes tecnologías. Decisiones como esta deben ser informadas por las ciudades, no tomadas a pesar de las objeciones de las mismas”, publicó Hahn en las redes sociales.

En el Área de la Bahía, la aprobación para el servicio de robotaxis tampoco obtuvo una aprobación por parte de los funcionarios locales.

La compañía fue acusada por el vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, David J. Canepa, de impedir las discusiones sobre sus planes de expansión, además de que anteriormente se presentaron problemas de comunicación.

El 8 de febrero, un automóvil Waymo atropelló a un ciclista en San Francisco, causándoles heridas leves.

