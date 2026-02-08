Manifestante atropellado frente al edificio federal en Los Ángeles

Un manifestante fue atropellado por un automóvil frente al edificio federal la noche de este sábado en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 p.m. de este sábado 7 de febrero, cuando un manifestante fue arrollado por un conductor que viajaba hacia el sur por Alameda Street.

La persona atropellada fue trasladada a un hospital y hasta la mañana de este domingo se desconocía si había sufrido alguna lesión o cuál era su condición de salud.

De acuerdo con la policía de Los Ángeles, en el momento en que ocurrió el caso de atropello había un pequeño grupo de manifestantes que estaban apostados frente al edificio federal, en el centro de la ciudad.

El LAPD dijo que el conductor involucrado en el incidente permaneció en el lugar y que había cooperado con las investigaciones antes de ser trasladado a una estación de policía cercana para ser interrogado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó al Departamento de Policía de Los Ángeles que estaba familiarizado con el manifestante que estuvo involucrado en el incidente de atropello que ocurrió la noche de este sábado.

