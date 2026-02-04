Letrero a favor de ICE aparece en San Francisco a unos días del Super Bowl

A unos días del Super Bowl, que se juega este domingo en el Área de la Bahía, apareció en la ciudad de San Francisco un letrero en favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cartel, que se instaló en el área icónica de Fisherman’s Wharf, dice: “Jugador Defensivo del Año: ICE”, con la imagen de un agente de inmigración con un trofeo en sus manos, en una referencia al fútbol americano.

El Super Bowl LX se juega este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

“Me dio asco. Me da miedo pensar que está desensibilizando a la gente al pensar que está bien ser personas que lastiman a otros“, expresó Karen Guerrero, residente de Chicago, en una entrevista con la cadena ABC.

“Ellos también tienen un trabajo que hacer. Eso es todo. No tengo ningún problema con ellos“, opinó Scott Yurt, también de la ciudad de Chicago.

Al parecer, el grupo que habría patrocinado la instalación del cartel propagandístico se autodenomina “Soberanía Americana”, una organización que no ha emitido ningún comentario para confirmar que es la autora del letrero.

A finales de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que habrá una presencia importante y visible de ICE tanto en el interior como en los alrededores del Levi’s Stadium el día de la final de la NFL.

La agencia federal no descartó que los agentes de inmigración pudieran llevar a cabo operativos en el inmueble de Santa Clara el día del Super Bowl.

Entre los asistentes al estadio se puede esperar un gran número de aficionados latinos, impulsados también por la presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo.

Este lunes, decenas de personas marcharon en la ciudad de San José en protesta por la presencia de agentes de ICE.

La protesta estuvo integrada por grupos comunitarios, defensores de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, entre otros, para reafirmar el mensaje de que los agentes de inmigración no son bienvenidos en el Área de la Bahía.

“Estoy preocupada por mis vecinos. Estoy preocupada por lo que está sucediendo, ver que esto se agrava“, dijo Michelle Merrill, residente de Santa Clara.

Las organizaciones que se han manifestado en contra de los agentes de inmigración aseguraron que están reforzando sus campañas para difundir su mensaje y que pueda alcanzar a más personas.

“Tenemos una ‘Semana de Acción’ antes del Super Bowl El objetivo es enviar un mensaje no solo a Kristi Noem, de que no es bienvenida aquí, sino también que ICE no es bienvenido en esta comunidad“, dijo el director de organización de Silicon Valley Rising Action, Joao Paulo Connolly.

