Comunidad indignada tras redada de ICE en iglesia de Los Ángeles

Los miembros de una comunidad del Valle de San Fernando quedaron indignados por la redada que llevaron a cabo agentes federales de inmigración en una iglesia en North Hills, donde arrestaron a un hombre durante una entrega de alimentos.

Los líderes de la Iglesia Metodista Unida de North Hills denunciaron este lunes el operativo que ocurrió el 29 de enero en el centro de culto, localizado en 15435 Rayen Street, y mencionaron que la persona detenida ayuda con los ministerios para niños.

“Con tristeza y dolor en nuestros corazones, queremos compartir que el 29 de enero nuestra amada iglesia fue profanada por agentes de inmigración que entraron a nuestra propiedad con máscaras y armas”, publicó la iglesia metodista en las redes sociales.

Sigue leyendo: Cuatro años de prisión a hispano que atacó a alguaciles en protesta en Los Ángeles

Los líderes religiosos dijeron que los agentes corrieron por toda la iglesia, donde había familias con niños y ancianos, mientras cumplían con su ministerio de alimentos, que tuvieron que suspender, en un incidente que llamaron “terrorismo en una casa de Dios”.

“Esta tragedia causó un trauma significativo a los miembros de nuestra iglesia y a la comunidad en general. Esto constituyó una violación de nuestro sagrado derecho a adorar y servir a nuestro Señor Jesucristo con libertad y seguridad”, agregaron los líderes religiosos.

Durante la redada, los agentes federales arrestaron a Carlos Chávez, miembro de la comunidad, según dijo la iglesia metodista.

Sigue leyendo: Panadería de Los Ángeles apoya a inmigrantes con galletas con mensajes contra ICE

Por el operativo de los agentes de inmigración, la iglesia interrumpió la distribución de alimentos, el evento para madres e hijos en el jardín del centro de culto, así como los servicios de cuidado infantil y los programas extraescolares.

Testigos dijeron que Chávez vendía tacos frente a la iglesia cuando observó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persiguiendo a la gente. El hispano entró en el terreno de la iglesia, pero fue perseguido por los oficiales.

La esposa de Carlos Chávez mencionó que tuvo la oportunidad de comunicarse con su esposo, quien ya se encuentra en México.

Sigue leyendo: LAPD no obligará a agentes federales evitar el uso de mascarillas en Los Ángeles

La mujer dijo que Carlos, quien padece bronquitis, solicitó tratamiento médico mientras estaba detenido. Según informes, los agentes federales le dijeron que si quería tratamiento, antes debía firmar un documento, que supuestamente era una orden de autodeportación.

El pastor de la Iglesia Metodista Unida de North Hills, Ervin Adin Aguilon, llamó a Chávez no solo un vendedor de tacos, sino también como un querido miembro de la comunidad de la fe.

“He estado brindándole atención pastoral a él y a su familia, y ha ayudado ofreciendo todo lo que él podía a nuestros ministerios infantiles“, dijo Aguilon.

Sigue leyendo: Protesta masiva en Los Ángeles contra la presencia de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que no tenían como objetivo a la iglesia metodista, y que Chávez huyó de ellos, lo que constituye un delito federal, al mencionar que ya había sido deportado en 2016, según informó la cadena Fox.

“Chávez optó por huir de las fuerzas del orden, un delito federal, lo que provocó una persecución a pie antes de su arresto. El operativo también tuvo el arresto de otras dos personas de México que habían violado las leyes de inmigración de nuestro país”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

En su comunicado, la funcionaria dijo que los tres indocumentados permanecían bajo custodia de ICE a la espera de su deportación, aunque, según confirmó la esposa de Chávez, el hispano ya se encuentra en México.

Sigue leyendo:

· Alguaciles aéreos confundidos como agentes de ICE en Los Ángeles

· Estudiante de Los Ángeles desarrolla aplicación para ayudar a inmigrantes

· Serán investigados abusos de agentes de inmigración en California