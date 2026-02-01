ICE aumenta la presión: realizan arresto en iglesia en L.A.

El jueves 29 de enero, agentes federales de inmigración enmascarados entraron empuñando armas a la Iglesia Metodista Unida de North HIlls (North HIlls United Methodist Church) cuando se llevaba a cabo la distribución de comida para arrestar al vendedor de tacos Carlos Chávez.

“Entraron corriendo por el estacionamiento mientras se llevaba a cabo el reparto de alimentos, aterrorizando a familias y niños”, dijo el pastor Ervin Aguilon.

“Nuestro lugar sagrado fue profanado. Nuestro programa de reparto de alimentos es una expresión del amor de Dios por los necesitados, y debido a las acciones insensatas de ICE, nos vimos obligados a suspenderlo”.

Dijo que otra actividad ministerial con actividades extraescolares que se realizaba en el jardín de la iglesia, en el que participaban madres, niños pequeños y jóvenes, se vio interrumpido.

“Esto llevó a los líderes a actuar y resguardar a todos los asistentes en una sala segura durante más de cuatro horas”.

Agregó que fue muy duro ver a un niño llorando preguntar a su madre asustada, qué está pasando, y tener que encerrarse en una pequeña habitación durante cuatro horas.

Carlos Chávez, un vendedor de tacos es arrestado y deportado. (Cortesía GoFundMe)

El arresto de Carlos causó conmoción ya que a través de un video fue visto corriendo mientras era perseguido por los agentes de migración.

En la cuenta Father of four has been deported: Assessing next steps del sitio GoFundMe, su esposa Maribel González Gatica informó que su esposo fue deportado a México, tras haber sido detenido por el ICE, alrededor de las 10:59 a.m. del 29 de enero, sin una orden judicial.

“Se encontraba en el puesto de tacos que hemos trabajado arduamente para construir durante varios años, ubicado justo afuera del campus de la Iglesia Metodista Unida Hispana de North Hills”.

Agregó que Carlos es padre de cuatro hijos y era el principal sustento económico de la familia.

“Este evento repentino y traumático ha afectado profundamente a nuestro hogar”, escribió Maribel

La obispa residente del área de Los Ángeles de la Iglesia Metodista Unida, la doctora Dottie Escobedo-Frank, dijo que las iglesias no son bases de operaciones para las patrullas de ICE.

“Nuestras iglesias no están abiertas para redadas del ICE contra familias vulnerables. Ninguna iglesia, sinagoga, mezquita o templo es un lugar de operaciones o de persecución para los agentes de ICE”.

ICE aumenta sus ataques

De acuerdo a lo documentado por la Patrulla Comunitaria de Unión del Barrio, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha aumentado su actividad en Los Ángeles, ya que cada vez más se observan arrestos de trabajadores inmigrantes en las calles.

Se han publicado imágenes de arrestos en los barrios de Boyle Heights, el Este de Los Ángeles, MacArthur Park, Filipino Town, Chinatown, Hollywood, el sur de Los Ángeles, el Valle de San Fernando, Van Nuys; ciudades como El Monte y Compton; y prácticamente están peinando toda la ciudad y el condado.

El ICE está haciendo blanco de vendedores de frutas, jugos, flores y taqueros.

“A lo largo de la ciudad de Los Ángeles, el ICE ha incrementado sus ataques con un promedio de entre 30 y 50 por día, pero no son los números que ellos quisieran; y por eso vemos que presa de la frustración, se han vuelto más violentos al grado que mataron a dos personas en Minneapolis”, dijo Ron Gochez, líder de la Unión del Barrio.

Sin embargo, comentó que frente la violencia de los agentes de migración, la comunidad ha construido formando cada vez más una red grande de defensa.

El 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos estadounidense de 37 años que trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, murió de múltiples disparos efectuados por agentes del ICE en Minneapolis, Minnesota.

El incidente ocurrió en medio de protestas generalizadas contra la Operación Metro Surge, tras el asesinato de Renée Good el 7 de enero a manos de un agente del ICE.

“La gente está cansada de estos operativos de terror y en lugar de rajarse por el miedo de los asesinatos de la Migra, quieren participar. La semana pasada capacitamos en el patrullaje a más de 2,000 personas”, señaló Gochez.

Y comentó que desde junio del año pasado, ya no han visto redadas migratorias en Los Ángeles, y como fracasaron en esos operativos, los agentes migratorios se dedican ahora a arrestar a los más indefensos como son los vendedores ambulantes.

“Son secuestros exprés de personas que no pueden correr y no tienen a dónde escapar; muchos de ellos, personas mayores; y como todo ocurre rápido, la comunidad no puede hacer nada”.

La concejal de Los Ángeles Mónica Rodríguez dijo sobre el arresto del vendedor de tacos, que esas acciones están destinadas a incitar el miedo y el terror.

“La gente está aterrorizada, y ciertamente parece que van contra los proveedores de las familias, y da mucho coraje ver cómo persiguen a un vendedor que corre a refugiarse a una iglesia, y de todos modos se lo llevan en custodia”.

El estudiante Anthony Paredes fue arrestado por el ICE el 24 de enero. (Cortesía Unión del Barrio)

Estudiante arrestado y maltratado

La Unión del Barrio llevó a cabo una conferencia de prensa para denunciar el maltrato por parte de los agentes de ICE de Anthony Paredes, un estudiante senior de 18 años de la secundaria Ramón Cortines del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), quien se manifestaba pacíficamente el sábado 24 de enero afuera del Centro de Detención Metropolitano del ICE, en el centro de Los Ángeles.

“Cuando los agentes del ICE empezaron a perseguir a los manifestantes para espantarlos del edificio, Anthony corrió y le cayeron encima, lo tumbaron, lo esposaron y lo mantuvieron detenido varias horas hasta que se dieron cuenta que era un estudiante de secundaria con una discapacidad, no puede hablar ni oír”, dijo Ron Góchez, líder la Unión del Barrio.

“Lo dejaron libre, pero le pusieron una multa”, dijo.

Anthony dijo a través de una intérprete de señas que cuando fue asaltado se sintió muy frustrado, y estar encerrado e incomunicado, vivió una experiencia muy angustiante.

“Voy a continuar yendo a las protestas y no me voy a dar por vencido”, dijo.

Su madre Guadalupe Díaz dijo que fue muy injusto.

“Me dijeron que le proporcionaron intérpretes cuando estuvo detenido, pero no fue cierto, y lo acusaron de no seguir las reglas, pero cómo lo va a hacer, si no puede escuchar. Solo queremos que nuestras voces se oigan, y se haga justicia”, dijo en una manifestación fuera del edificio del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en la que se denunció el arresto y maltrato contra Anthony.

Momentos en que Anthony Paredes es sujetado por agentes del ICE. (Cortesía Unión del Barrio)

Alejandro Méndez, un oaxaqueño que se gana la vida como mecánico a domicilio en Los Ángeles, y que acude a todas las protestas contra el ICE, dijo que se está poniendo la situación muy difícil para la población indocumentada.

“A todos, tengamos o no papeles, nos están afectando estos operativos porque el trabajo ha bajado mucho, pero le digo a la gente que aunque hay que tomar precaución y la preocupación está ahí, no debemos tener miedo de salir a manifestarnos y hacer la vida diaria”, dijo.

Hizo ver que las personas con perfil indígena que desempeñan trabajos básicos como la construcción, la jardinería, la limpieza y las ventas en la calle, son los más vulnerables a caer en manos de los agentes federales del ICE.

“Tenemos que ser fuertes psicológicamente y estar preparados. Si no lo hacemos, nos vamos a enfermar”

El miedo a salir y a trabajar

La supervisora Hilda Solís dijo que cada día, hombres enmascarados secuestran a residentes de sus hogares, lugares de trabajo y espacios públicos.

“Los padres tienen miedo de salir de casa. Los trabajadores tienen miedo de ir a trabajar. Los niños temen que sus seres queridos desaparezcan. En todo el condado de Los Ángeles, las familias se enfrentan a una pregunta insoportable: “¿Seré yo el siguiente?”. Enfatizó que esto no es seguridad pública.

“Es una intimidación respaldada por el Estado, impulsada por la administración Trump, que destroza familias y desestabiliza comunidades”.

Urgió a protestar pacíficamente y a informarse sobre sus derechos.

“El Dr. Martin Luther King Jr., César Chávez y Mahatma Gandhi demostraron que la protesta pacífica y disciplinada enfrenta la injusticia con claridad moral y logra un progreso real. Honramos su legado y el de todos los angelinos protegiéndonos mutuamente, manteniendo nuestro enfoque en la justicia y actuando con unidad”.

En Camarillo, junto a líderes religiosos, organizadores comunitarios y funcionarios electos, la congresista Julia Brown dio una conferencia de prensa para condenar brutalidad de los operativos.

“Todas las personas merecen vivir en condiciones de seguridad, libres de miedo y de violencia por parte de su propio gobierno. Por eso me he opuesto al financiamiento de una agencia que ha operado sin una supervisión ni una rendición de cuentas adecuada y que, con demasiada frecuencia, ha infligido daño y terror a comunidades de todo el país”.

Dijo que exigen reformas concretas para controlar al Departamento de Seguridad Nacional, restablecer la rendición de cuentas y poner fin a estas prácticas ilegales. Exigimos el despido de Kristi Noem.

“Exigimos que se ponga fin a las detenciones sin orden judicial y a las redadas en lugares de atención y refugio como iglesias y escuelas. Y exigimos que los responsables de la violencia y los abusos rindan cuentas plenamente, incluso a los más altos niveles de liderazgo”.