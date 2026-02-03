Vivir con miedo al ICE: qué le pasa al cuerpo y a la mente (y cómo manejarlo)

Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, el miedo no aparece de golpe. Se instala. Se vuelve parte de la rutina diaria: al salir a trabajar, al manejar, al llevar a los hijos a la escuela o al escuchar una sirena en la calle. No es un miedo abstracto. Tiene nombre, tiene síntomas y deja huella en el cuerpo y en la mente.

La presencia del ICE, los rumores de operativos, las noticias virales y la incertidumbre migratoria generan un estado de alerta constante que la psicología reconoce como un fenómeno real, no como una exageración.

La angustia, la ansiedad anticipatoria, la hipervigilancia… La historia ha demostrado las huellas que las emociones negativas dejan en el cuerpo y en el ánimo. Identificarlas ayuda a trabajar sobre ellas y manejar mejor el estrés.

El estrés migratorio: cuando el miedo no se va

Los especialistas hablan de estrés crónico migratorio para describir lo que ocurre cuando una persona vive durante años bajo la amenaza de perder su trabajo, su hogar o su familia. No se trata de un episodio puntual, sino de una tensión sostenida que el cuerpo no logra apagar.

A ese estrés se le suma la ansiedad anticipatoria: sufrir hoy por algo que podría pasar mañana. Una redada, un control, una llamada inesperada. El cuerpo reacciona como si el peligro fuera inmediato, aunque no lo sea.

Las operaciones de ICE han desatado protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Crédito: Caroline Brehman | AP

La hipervigilancia, el estado de alerta permanente (miedo a ser detenido, separado de la familia, visto), tiene un fuerte impacto en la salud y el bienestar. Tomar conciencia permite buscar herramientas para sobrellevar mejor estas situaciones.

Qué le pasa al cuerpo: las huellas del estrés tóxico

Cuando el miedo se vuelve constante, el cuerpo entra en modo supervivencia. Aparecen síntomas que muchos inmigrantes reconocen, aunque no siempre los asocian al estrés:

Insomnio o despertares nocturnos frecuentes.

Palpitaciones, opresión en el pecho o falta de aire.

Dolores de cabeza o contracturas musculares.

Problemas digestivos.

Cansancio extremo sin causa aparente.

Este estado prolongado puede derivar en lo que los médicos llaman estrés tóxico, una condición que afecta el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. El impacto ocurre tantos en adultos como en niños, e incluso bebés.

Según el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, “el estrés tóxico es una respuesta física y mental prolongada ante experiencias adversas intensas —como abuso, negligencia o pobreza extrema— sin el apoyo emocional adecuado de un adulto. A diferencia del estrés normal, este estado crónico “sobresatura” el cerebro, alterando su desarrollo, el sistema inmunitario y aumentando el riesgo de enfermedades físicas y mentales de por vida.”

Qué le pasa a la mente: cuando el cortisol sube

En el plano emocional, el impacto también es profundo. Muchas personas desarrollan hipervigilancia, un estado de alerta permanente: mirar alrededor todo el tiempo, desconfiar, anticipar amenazas.

También aparecen:

Irritabilidad constante.

Dificultad para concentrarse.

Sensación de culpa por exponer a los hijos.

Miedo a salir, manejar o hacer trámites.

Aislamiento social.

Nada de esto es debilidad. Es una respuesta humana a una amenaza percibida como continua. La Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión lo explica así: “Vivir en estado de ansiedad anticipatoria es como estar sangrando antes de ser cortado. Es el principal factor desencadenante del TAG (trastorno de ansiedad generalizada)”.

La hondureña pasó cinco meses en centro de detención de ICE. Crédito: Shutterstock

Por qué el miedo se intensificó

El temor no surge solo de la realidad, sino también del entorno informativo. Redes sociales, audios virales y rumores comunitarios amplifican el miedo, muchas veces sin datos verificados. A eso se suma la falta de información clara y las experiencias traumáticas previas, tanto en EE.UU. como en el país de origen.

Cómo manejar el miedo en el día a día

No se trata de “dejar de tener miedo”, sino de evitar que el miedo controle la vida. Los psicólogos y expertos en ansiedad recomiendan algunas estrategias útiles para bajar los niveles de angustia y cortisol:

Limitar el consumo de noticias alarmistas.

Mantener rutinas predecibles (dan sensación de control).

Practicar respiración lenta cuando aparece la ansiedad.

Hablar del tema con personas de confianza. El silencio lo agrava.

En familia: proteger sin mentir

Los niños perciben el miedo, incluso cuando no se habla. Los especialistas recomiendan explicar la situación con palabras simples, sin dramatizar ni ocultar completamente la realidad, y reforzar la idea de cuidado y acompañamiento.

Está pasando en algunos lugares que la escuela pide documentos adicionales: charla con ellos, explícales, intenta darles tranquilidad.

Cuándo buscar ayuda

Buscar apoyo psicológico no afecta el estatus migratorio. Es importante hacerlo si:

El miedo impide dormir o trabajar.

Hay ataques de pánico .

. Aparecen síntomas físicos persistentes.

Surgen pensamientos depresivos.

Vivir con miedo al ICE tiene consecuencias reales. No es solo emocional: es física, mental y social. Reconocerlo es el primer paso para cuidarse. Nadie debería vivir en estado de alerta permanente, y hablar de este miedo no es exagerar: es ponerle nombre a una realidad que miles de personas atraviesan en silencio.

