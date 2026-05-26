Dónde puede estar un familiar detenido por ICE: cómo ubicarlo paso a paso

No saber dónde está un familiar detenido es una de las situaciones más angustiantes que puede atravesar una familia inmigrante en Estados Unidos. A veces la última noticia fue una llamada corta. Otras, simplemente alguien dejó de responder mensajes después de una cita migratoria, un control de tránsito o un operativo. La incertidumbre se vuelve desesperante: ¿Lo detuvo ICE? ¿Está en una cárcel local? ¿Lo trasladaron? ¿Todavía sigue en la misma ciudad?

Aunque el proceso no siempre es rápido ni transparente, sí existen herramientas oficiales para intentar localizar a una persona bajo custodia migratoria. El problema es que muchas familias no saben por dónde empezar, qué datos necesitan o qué hacer si el nombre no aparece en el sistema.

Si sospechas que un familiar fue detenido por autoridades migratorias, esta guía puede ayudarte a ordenar la búsqueda y entender dónde podría estar según el estado donde ocurrió el arresto.

ICE locator: hay herramientas para rastrear a una persona en centros de detención ICE. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El primer paso: verificar si ICE tiene a la persona bajo custodia

La herramienta oficial para buscar detenidos es el sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como Online Detainee Locator System.

Allí se puede buscar de dos maneras. La más efectiva es con el número A, también llamado A-Number o número de extranjero. Es un identificador migratorio que suele figurar en documentos de inmigración, permisos de trabajo, notificaciones de USCIS o expedientes judiciales. Si tienes ese dato, la búsqueda suele ser mucho más precisa.

Si no lo tienes, todavía puedes intentar con nombre completo, fecha de nacimiento y país de nacimiento.

Aquí hay un detalle importante: si la persona fue detenida hace muy pocas horas, es posible que todavía no figure en el sistema. También puede pasar que el nombre haya sido cargado con errores, con el apellido invertido o con una variación distinta a la que usa habitualmente.

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Qué hacer si no aparece en el buscador de ICE

Que no aparezca no significa necesariamente que no esté detenido. Muchas familias se bloquean en ese punto y asumen lo peor, pero hay varias explicaciones posibles. La más común es el tiempo de procesamiento. Una detención reciente puede tardar en reflejarse.

Otra posibilidad es que la persona todavía no haya sido transferida formalmente a custodia migratoria y siga en manos de otra autoridad.

También ocurre que los registros administrativos no coinciden exactamente con el nombre que la familia conoce. En ese caso, conviene volver a intentar unas horas después (especialmente si la detención fue el mismo día).

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Recomendaciones si no encuentras a tu familiar en el buscador oficial

Probar distintas variantes del nombre : Con segundo apellido, sin acentos, con nombres invertidos o abreviados.

: Con segundo apellido, sin acentos, con nombres invertidos o abreviados. Contactar a la cárcel local del condado : En muchos casos, el primer destino no es ICE sino una cárcel local.

: En muchos casos, el primer destino no es ICE sino una cárcel local. Llamar a la oficina regional de ICE : Si sabes en qué ciudad ocurrió el arresto.

: Si sabes en qué ciudad ocurrió el arresto. Consultar con un abogado migratorio: Si ya existía un caso abierto o una audiencia pendiente.

Los arrestos de ICE crecen en el centro y sur de EE.UU., según datos oficiales. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Texas: una detención puede terminar a cientos de millas de donde ocurrió

Texas es uno de los estados donde más incertidumbre genera este tipo de situaciones porque las transferencias son frecuentes. Una persona detenida en Houston puede terminar en otra ciudad. Lo mismo alguien arrestado en Dallas, San Antonio, Austin, El Paso, McAllen o Laredo.

Es que, por su cercanía con la frontera y el volumen de operativos migratorios, Texas concentra múltiples centros de detención y movimientos constantes entre instalaciones. Para las familias, eso significa que encontrar rápidamente a una persona no siempre es sencillo.

Florida: el endurecimiento migratorio elevó la preocupación entre inmigrantes

Florida se volvió uno de los estados más sensibles para la comunidad inmigrante en los últimos años. Si una detención ocurrió en Miami, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale o Jacksonville, la persona podría pasar primero por instalaciones locales antes de aparecer en registros federales.

Eso suele generar horas —o incluso más tiempo— de incertidumbre para quienes intentan ubicarla. En algunos casos, el arresto ni siquiera comienza como un operativo migratorio, sino como una interacción con autoridades locales.

California: el sistema puede ser más complejo de seguir

California tiene la mayor población inmigrante del país, pero el mapa institucional es menos lineal. No todas las jurisdicciones colaboran igual con ICE, lo que puede hacer más confuso entender dónde terminó una persona detenida. Los casos más comunes se concentran en Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento.

Dependiendo del caso, podría estar en una instalación federal, un centro contratado o bajo custodia local.

Detenciones en Nueva York y Nueva Jersey

Existe la percepción de que en estados con políticas más protectoras para inmigrantes no ocurren detenciones migratorias. No es así. Nueva York, Long Island, Newark, Jersey City, Elizabeth o Paterson siguen registrando operativos y arrestos vinculados con inmigración.

La diferencia es que el recorrido institucional puede ser distinto.

Otros estados donde la búsqueda también suele concentrarse

Por tamaño de población inmigrante y actividad migratoria, también suelen registrarse casos en:

Illinois : Con foco especialmente en Chicago y alrededores.

: Con foco especialmente en Chicago y alrededores. Georgia : Sobre todo en Atlanta y condados cercanos.

: Sobre todo en Atlanta y condados cercanos. Arizona: Particularmente Phoenix, Tucson y Yuma, por cercanía con la frontera.

Si ICE no tiene a tu familiar, puede estar en otra agencia. Este punto es clave: no toda persona desaparecida tras un arresto está automáticamente en ICE.

También podría estar bajo custodia de:

CBP : Si fue detenido cerca de frontera, aeropuerto o punto de ingreso.

: Si fue detenido cerca de frontera, aeropuerto o punto de ingreso. Policía local o sheriff : Si hubo primero una detención por otro motivo.

: Si hubo primero una detención por otro motivo. US Marshals: En procesos federales específicos.

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Qué información conviene reunir antes de empezar

Cuanto más ordenada esté la búsqueda, mejor. Ayuda tener a mano:

Nombre legal completo.

Fecha de nacimiento.

País de nacimiento.

Número A si existe.

Ciudad donde ocurrió la detención.

Fecha aproximada.

Cualquier documento migratorio previo.

Qué hacer si logras localizarlo

Encontrarlo no resuelve todo, pero cambia completamente el panorama. Lo primero es confirmar en qué centro está, si puede hacer llamadas, si aceptan visitas, qué tribunal migratorio lleva el caso y si ya tiene fecha de audiencia.

En estos casos, el tiempo importa. Especialmente si hay riesgo de traslado o proceso acelerado.

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