Jueza bloquea lista de Trump de Seguro Social y ciudadanía

Una corte federal bloqueó al gobierno de Donald Trump la creación por parte del gobierno de Trump de una base de datos con información privada de millones de estadounidenses, incluyendo números de Seguro Social y estatus de ciudadanía.

“El gobierno federal ha pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, escribió la jueza de Distrito de Washington, D.C., Sparkle Sooknanan. “Este tribunal no puede permanecer impasible mientras esto sucede”.

La demanda fue presentada por la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos de defensa, quienes celebraron la decisión de la jueza.

“La decisión de hoy es una victoria rotunda para los votantes”, declaró Marcia Johnson, jefa de activación y justicia de la Liga de Mujeres Votantes. “Los intentos de crear una base de datos federal de votantes para facilitar la depuración del censo electoral amenazan el derecho fundamental que constituye la base de nuestra democracia”.

La jueza Sooknanan indicó que la nueva base de datos impulsada por el gobierno de Trump combina datos de ciudadanía con información de la Administración del Seguro Social para crear un sistema centralizado que el Congreso ha prohibido expresamente.