Dan luz verde a Trump para acelerar deportaciones de ciertos inmigrantes sin audiencia judicial

La administración de Donald Trump obtuvo una importante victoria judicial luego de que un tribunal federal de apelaciones autorizara la expansión de las llamadas deportaciones aceleradas, un mecanismo que permite expulsar a ciertos inmigrantes sin una audiencia ante un juez de inmigración, informó Reuters.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, que revocó una orden judicial previa y permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar una versión ampliada del proceso de expulsión expedita. La medida afecta a inmigrantes irregulares que se encuentren en cualquier parte del país y que no puedan demostrar que han vivido de manera continua en EE.UU. durante al menos dos años.

Hasta ahora, este procedimiento se utilizaba principalmente para personas detenidas cerca de la frontera y poco tiempo después de haber ingresado al país.

Lo que cambia con el fallo

La política impulsada por la administración Trump amplía el alcance de las deportaciones rápidas a nivel nacional. Bajo este esquema, los agentes migratorios pueden iniciar un proceso de expulsión expedita sin necesidad de que el caso pase por un tribunal de inmigración.

La mayoría del tribunal concluyó que el Congreso otorgó al gobierno la facultad de aplicar este mecanismo en el alcance permitido por la ley.

El juez Justin Walker, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que los inmigrantes reciben una notificación sobre el proceso y tienen la oportunidad de demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante dos años o más.

“Las conclusiones del tribunal de distrito no demuestran que las directivas impugnadas priven a los extranjeros de una oportunidad significativa de ser escuchados”, escribió Walker.

La decisión fue respaldada por la jueza Neomi Rao, mientras que el juez Robert Wilkins emitió un voto disidente.

Organizaciones proinmigrantes cuestionan la medida

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron el fallo y advirtieron que podría aumentar el riesgo de errores en procesos de deportación.

Anand Balakrishnan, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), afirmó que la medida podría afectar las garantías legales de las personas sujetas a expulsión.

“La insistencia del gobierno de Trump en las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores”, señaló.

Por su parte, el asesor jurídico del DHS, James Percival, celebró la decisión y aseguró que el tribunal “reivindicó” la postura de la administración.

For years, DHS has arbitrarily limited expedited removal to 14 days even though it applies to illegal aliens who entered the country illegally within the last two years. Today, the DC Circuit vindicated our decision to apply the law as written. It’s not too late to take a $2,600? — James Percival (@DHSGenCounsel) June 23, 2026

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