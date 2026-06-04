Condenan supuestas represalias contra participantes de la huelga de hambre en Adelanto 

“¡Ciérrenlo! ¡Tráiganlos a casa! ¡Ciérrenlo! ¡Tráiganlos a casa!”.

Gritaron organizadores y defensores de la comunidad inmigrante el miércoles por la mañana mientras se acostaban en el suelo frente al edificio federal en el centro de Los Ángeles en una manifestación tipo “die-in”, es decir, una protesta en la que los participantes se tumban simulando estar muertos.

Sus rostros, al igual que sus camisas, que llevaban la frase “Cerrar Adelanto”, tenían salpicaduras de pintura roja que simbolizaban la sangre y las muertes ocurridas en el centro de detención de Adelanto, operado por GEO Group.

“Estamos aquí demandando justicia por las vidas que han sido perdidas, por la crueldad de esta administración, por la inhumanidad de estas pólizas de muerte”, dijo la reverenda Tanya López, quien forma parte de CLUE, Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica.

Varios representantes de grupos como Coalición Inland para la Justicia de los Inmigrantes (IC4IJ), Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (IMMDEF), Shut Down Adelanto, entre otros, fueron alertados por los participantes de la huelga de hambre sobre las represalias a las que han sido sometidos por hablar públicamente sobre las condiciones en el centro de detención.

La huelga de hambre se produjo inmediatamente después de la publicación del quinto informe del Departamento de Justicia de California sobre los centros de detención de California, en el que se encontró que las condiciones en el Desert View Annex de Adelanto y en otras prisiones de inmigración eran deficientes e inhumanas. Aún no se ha verificado un número concreto de participantes en la huelga de hambre, pero los organizadores estiman que hay entre 20 a 40 personas que están participando en Adelanto.

De acuerdo con Esmeralda Santos, organizadora de IC4IJ, las personas detenidas describieron el martes cómo los guardias están castigando y acosando a algunos de los participantes que hablaron con los representantes Pete Aguilar, Judy Chuy Jimmy Gómez durante una visita realizada este lunes, en la que se les entregó a los miembros del Congreso una petición con 150 firmas de personas detenidas, en la que ellos denuncian la falta de atención médica, comida podrida y agua sucia, entre otros problemas.

“Según nuestro conocimiento, las bridas y el gas lacrimógeno eran solo amenazas”, comentó Santos al describir lo que vieron las personas detenidas. “Las personas con las que pudimos hablar nos dijeron que fueron obligadas a salir de sus dormitorios y que, mientras estaban hablando por teléfono con sus seres queridos, se cortó la comunicación con ellos, así que no hemos vuelto a saber de ellos ni hemos tenido acceso a ellos desde entonces”.

Defensores de los inmigrantes organizaron una protesta, mejor conocida como un “die-in”, en el centro de Los Ángeles, en solidaridad con las personas que participan en una huelga de hambre en los Centros de Detención de Adelanto. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Manifestantes se acuesta en el suelo, sus camisa salpicadas con pintura roja que simbolizan la sangre y las muertes ocurridas en el centro de detención de Adelanto Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Decenas participaron en la protesta en DTLA. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De acuerdo con quienes participaron el miércoles, la acción de protesta representa el costo humano de la detención. Ese día, los manifestantes se acostaron en el suelo por 19 minutos, simbolizando el paso del tiempo y el número de vidas perdidas bajo custodia, y subrayando así las consecuencias mortales de las políticas y condiciones actuales de detención.

En un comunicado compartido con los medios, se incluyen testimonios de cuatro personas detenidas en Adelanto. En ella, indican que las represalias han incluido el confinamiento solitario de personas, la entrada de guardias en las unidades con equipo táctico y cierres de seguridad que afectan a sectores de las instalaciones. Las personas ubicadas en el lado oeste del centro de detención también han reportado cortes intermitentes de electricidad y falta de acceso al agua.

“Estamos siendo tratados como animales”, dice una persona; su nombre y el de otros han sido censurados por motivos de seguridad. “Las personas que han asumido posiciones de liderazgo en la organización de esta huelga de hambre están siendo atacadas”.

“Personalmente me han insultado, me han llamado discapacitado y me han llamado idiota”, dice otra declaración. “El personal hace comentarios degradantes y humilla a las personas, y nos han dicho que merecemos este trato”.

Álvaro Huerta, director de litigios y defensa del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, participó en la huelga del miércoles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

En las últimas semanas, manifestaciones similares entre personas detenidas en otras instalaciones administradas por GEO Group, como Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, han surgido de la misma manera.

Álvaro Huerta, director de litigios y defensa del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, dice que mientras ellos pelean su demanda contra Adelanto, iniciada en enero, las condiciones dentro del centro de detención siguen empeorando.

“Sabemos que las represalias han estado ocurriendo por un tiempo. Lo que es particularmente preocupante es que su uso del confinamiento solitario se emplea para hacerles perder la esperanza y castigarlos por alzar la voz”, dijo Huerta afuera del edificio federal. “Lo que puedes imaginar es terrible para la salud mental de las personas que ya están allí, detenidas lejos de sus familias y de sus abogados”.

Los organizadores de IC4IJ dijieron que saben de dos hombres que han sido trasladados de sus celdas y puestos en confinamiento solitario después de la visita del lunes. En la conferencia de prensa frente al centro de detención de Adelanto el lunes, los representantes del Congreso describieron testimonios de gusanos en la comida y de un hombre que estaba desarrollando un quiste doloroso en la parte posterior de la cabeza y que aún no ha recibido atención médica.

Los organizadores de Shut Down Adelanto dijeron el miércoles que entregaron una carta a la fiscalía federal en la que condenan las condiciones internas del centro de detención e incluyen las demandas de quienes están en huelga. Dicen que lo que la comunidad puede hacer para apoyar a quienes están en huelga es llamar a sus representantes en el Congreso y exigirles un cambio. Al mismo tiempo, comentan que pueden apoyar a las personas detenidas simplemente compartiendo información sobre lo que está sucediendo.

“No nos olvidaremos de sus vidas, su luz y su amor”, dijo López. “Aquí estamos y no los dejaremos solos, demandamos a contabilidad y demandamos que los dejen salir”.

Al cierre de esta edición, La Opinión contactó a GEO Group respecto a las denuncias de los detenidos y los activistas, pero no recibió respuesta.