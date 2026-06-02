Newark pedirá ante tribunales el cierre del centro de detención de inmigrantes del ICE

La ciudad de Newark, Nueva Jersey, intensificará su batalla legal contra el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, administrado por la empresa privada GEO Group bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que surgieran denuncias sobre presuntas condiciones inhumanas para las personas detenidas.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció que en los próximos días solicitará ante los tribunales el cierre de las instalaciones, argumentando que la operación del centro viola regulaciones estatales y municipales, además de representar un riesgo para la salud y la seguridad de los detenidos.

La decisión se produce en medio de una creciente controversia en torno a Delaney Hall, donde activistas y familiares han realizado manifestaciones desde finales de mayo. Las protestas se intensificaron tras reportes de una presunta huelga de hambre entre algunos de los aproximadamente 300 inmigrantes recluidos en el lugar.

Baraka sostuvo que las acusaciones recibidas por la ciudad incluyen denuncias de alimentos en mal estado, atención médica insuficiente y condiciones de vida que, según afirmó, no cumplen con estándares básicos de trato humano.

Newark Mayor Ras Baraka detailed the lawsuit attempting to close ICE facility Delaney Hall, the site of recent clashes between protesters and federal agents, pointing to detainee conditions as the reason to stop operations.



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Nueva ofensiva legal contra GEO Group

La ciudad ya había presentado una demanda en abril contra GEO Group por supuestamente realizar modificaciones en las instalaciones sin cumplir con los procedimientos de supervisión exigidos por las autoridades estatales. Ahora, Newark busca ampliar esa acción judicial para exigir el cierre de Delaney Hall mientras se investigan las denuncias.

De acuerdo con funcionarios municipales, el complejo no se encuentra en terrenos federales, sino en una propiedad privada, por lo que debe cumplir plenamente con las leyes y regulaciones de Nueva Jersey y de la ciudad de Newark.

El alcalde señaló que la estrategia legal se concentrará inicialmente en GEO Group y no en el gobierno federal. Según explicó, la empresa privada tiene la capacidad directa de suspender las operaciones del centro, por lo que considera que es el objetivo más inmediato para lograr el cierre de las instalaciones.

Paralelamente, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, presentó una demanda para obligar a la compañía a permitir el ingreso completo de inspectores estatales de salud. Las autoridades estatales afirman que durante una visita realizada la semana pasada, los inspectores solo pudieron acceder a áreas limitadas del edificio y se les negó la entrada a espacios clave, incluyendo la unidad médica, los dormitorios y las áreas de higiene.

MAYOR RAS J. BARAKA STATEMENT

ACTIVATING CURFEW FOR PUBLIC SAFETY AT DELANEY HALL pic.twitter.com/2LakahTDpg — City of Newark (@CityofNewarkNJ) May 31, 2026

Gobierno estatal y federal chocan por las denuncias

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, respaldó la acción judicial y cuestionó la negativa de GEO Group a permitir una inspección integral de las instalaciones. Entre las denuncias más graves figura el caso de una mujer detenida que presuntamente sufrió un aborto espontáneo sin recibir atención médica adecuada. Funcionarios locales también han señalado reportes sobre escasez de alimentos y condiciones sanitarias deficientes.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y calificó la demanda estatal como infundada. La agencia aseguró que Delaney Hall cumple con las leyes aplicables y que los detenidos reciben alimentación adecuada, atención médica, acceso a agua potable y comunicación con familiares y abogados.

Mientras continúa la disputa legal, las tensiones alrededor del centro han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Varias personas han sido arrestadas durante las protestas.

Baraka informó que evalúa levantar el toque de queda impuesto recientemente en los alrededores del complejo, luego de que las manifestaciones más recientes transcurrieran sin incidentes mayores. Entretanto, el futuro de Delaney Hall podría quedar en manos de los tribunales durante los próximos días, en una batalla que refleja el creciente debate nacional sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

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