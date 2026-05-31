Gobernadora Mikie Sherrill anuncia que DHS reabre visitas en centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey

Las visitas familiares en el centro de detención para inmigrantes Delaney Hall, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, se reanudaron este domingo después de varios días de suspensión provocada por las protestas y enfrentamientos registrados en los alrededores de las instalaciones.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) accedió a restablecer el acceso de familiares a los detenidos, una medida que había sido suspendida durante el fin de semana festivo por motivos de seguridad.

Según explicó la mandataria estatal, las visitas limitadas comenzaron nuevamente al mediodía del domingo, mientras que el horario regular será retomado de forma completa a partir del lunes. Además, indicó que las fuerzas de seguridad colaborarán para facilitar el acceso de las familias al centro de detención.

Delaney Hall se ha convertido en el centro de una creciente controversia debido a denuncias realizadas por detenidos y activistas sobre presuntas deficiencias en la alimentación, la atención médica y las condiciones de vida dentro de la instalación. Las autoridades federales han rechazado esas acusaciones.

UPDATE: DHS has met our demand to restore family visitation.



Starting today, limited visitation will resume at noon, and regular visitation hours will be restored beginning tomorrow. Families should contact the facility directly for additional details. Law enforcement will help? — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 31, 2026

Crece la tensión por las protestas frente al centro

Durante más de una semana, grupos de manifestantes se han congregado frente a Delaney Hall para exigir mejoras en las condiciones de los inmigrantes detenidos y reclamar mayor transparencia en los procedimientos migratorios.

Las protestas derivaron en varios incidentes durante los últimos días. De acuerdo con autoridades estatales, algunas manifestaciones terminaron en enfrentamientos con agentes de seguridad, quienes desplegaron medidas de control para dispersar a grupos que presuntamente intentaron romper los perímetros establecidos.

Funcionarios de Nueva Jersey reportaron al menos tres arrestos durante los disturbios ocurridos el sábado por la noche. Entre los detenidos figura una persona acusada de posesión ilegal de armas.

La gobernadora Sherrill condenó los episodios violentos y sostuvo que este tipo de acciones desvían la atención de las preocupaciones sobre el bienestar de los detenidos y sus familias.

Asimismo, hizo un llamado a que las protestas continúen de manera pacífica y pidió a personas provenientes de otros estados abstenerse de participar en acciones que puedan incrementar las tensiones en la zona.

Como respuesta a la situación, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó un toque de queda nocturno alrededor del complejo. La medida permanecerá vigente entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., limitando el acceso a vehículos autorizados.

FACT: No lawbreakers in the history of human civilization have been better treated than illegal aliens.



ALL detainees receive FULL due process and are provided comprehensive medical care and 3 meals a day. Our menu at Delaney Hall even includes a WIDE range of meals like? pic.twitter.com/R3tViRJE8d — Homeland Security (@DHSgov) May 31, 2026

Debate sobre las condiciones de los detenidos

El debate sobre las condiciones dentro de Delaney Hall también atrajo la atención de legisladores federales. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, junto con varios congresistas de Nueva Jersey, realizó una visita de supervisión al centro durante el fin de semana.

Tras el recorrido, Jeffries calificó como preocupantes las condiciones observadas y sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debe realizarse de manera justa y humana.

Por su parte, el DHS reiteró que los detenidos reciben tres comidas diarias, acceso a servicios médicos y garantías de debido proceso. La dependencia también negó reportes sobre una supuesta huelga de hambre generalizada dentro de las instalaciones.

Mientras continúan las diferencias entre autoridades estatales y federales sobre la situación en Delaney Hall, el restablecimiento de las visitas representa un alivio para cientos de familias que buscan mantener contacto con sus seres queridos mientras avanzan sus procesos migratorios.

Entretanto, las manifestaciones continúan bajo una estricta vigilancia policial y con un perímetro de seguridad que las autoridades prevén mantener durante los próximos días.

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