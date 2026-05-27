Inmigrantes detenidos por ICE en huelga de hambre en Nueva Jersey podrían ser alimentados a la fuerza

Frente a la huelga de hambre declarada por los inmigrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, advirtió que, en caso de ser necesario, esas personas podrían ser alimentadas por la fuerza.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el hombre identificado como “Zar Fronterizo” afirmó que, por ninguna circunstancia, las agencias federales renunciarán a la orden del presidente de continuar adelante con la estrategia de deportar del territorio estadounidense a la mayor cantidad de extranjeros carentes de estatus legal detenidos.

“Llevo haciendo esto desde 1984. Las huelgas de hambre nunca funcionan. No vamos a cambiar lo que hacemos porque alguien se declare en huelga de hambre.

Y, de hecho, si la situación empeora lo suficiente y los presos sienten que se están poniendo en grave peligro, en peligro para su salud, entonces obtendremos una orden judicial y los alimentaremos a la fuerza”, enfatizó.

Homan incluso calificó como falsas las denuncias surgidas de algunos abogados y familiares de inmigrantes privados de su libertad con respecto al presunto mal estado en que se encuentran las instalaciones del Centro de detención de Newark.

“Son mejores que cualquier prisión estatal, cárcel del condado o centro de detención federal”, aseguró.

Tom Homan descarta que la presión de los inmigrantes en huelga de hambre pueda forzar su liberación. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Con respecto a las manifestaciones de apoyo que han recibido los extranjeros detenidos por ICE, luego de que decenas de personas se han postrado afuera del inmueble donde son resguardados hasta enviarlos de retorno a sus naciones de origen, el responsable de las Operaciones de Cumplimiento y Deportación de la Casa Blanca describió dichas acciones como inadecuadas para el futuro de la nación.

“Son una vergüenza para esta nación. Están allí faltando al respeto y atacando a esos hombres y mujeres del ICE que portan un arma todos los días [y] salen a proteger a personas que ni siquiera conocen o que nunca conocerán”, puntualizó.

Y para generar mayor controversia sobre lo que ocurre al interior del Centro Delaney Hall, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para compartir un mensaje donde afirmó que la cantidad de inmigrantes en huelga de hambre es mínima y deriva de una solicitud ante la cual las autoridades no cederán.

“Solo había un puñado de personas que se negaban a comer porque querían su comida étnica. Bueno, que regresen a su país y consigan la comida que quieran. El hecho es que les estamos dando las calorías que quieren. Esto no es un Holiday Inn. Eh, les estamos dando higiene”, escribió.

Mullin: There was only a handful of individuals that was refusing to eat because they want their ethnic food. Well, they go back to the country and get whatever food they want. The fact is we're giving them the calories they want. This isn't Holiday Inn. Uh, we're giving? pic.twitter.com/FHpJAcfQce — Acyn (@Acyn) May 27, 2026

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