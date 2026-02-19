Nueva Jersey implementa traductores de última tecnología para asistir a inmigrantes

La Comisión de Vehículos de Motor de Nueva Jersey (NJMVC) anunció la incorporación de dispositivos portátiles de traducción en todas sus agencias, con el objetivo de facilitar la atención a inmigrantes y residentes que no dominan el inglés.

La medida permitirá que empleados y usuarios puedan comunicarse en más de 80 idiomas mediante aparatos electrónicos Pocketalk, disponibles tanto en oficinas fijas como en las unidades móviles que recorren el estado.

En un comunicado, la agencia explicó que la iniciativa forma parte de un esfuerzo por reducir las barreras lingüísticas en uno de los estados con mayor diversidad cultural del país. Según datos oficiales, más del 30% de los residentes mayores de cinco años en Nueva Jersey habla en casa un idioma distinto al inglés, y cerca de 1.2 millones reportan tener dominio limitado del idioma.

The New Jersey Motor Vehicle Commission is excited to announce a new service that makes it easier for customers who have difficulty communicating in English to receive help at agencies across the state. All NJMVC agencies are now equipped with handheld Pocketalk translation… pic.twitter.com/2f8sgLsf96 — New Jersey MVC (@NJ_MVC) February 18, 2026

“Estos dispositivos avanzados representan un paso significativo en nuestras capacidades de servicio al cliente”, afirmó Rosalie Johnson, administradora interina de la NJMVC. “Al cerrar las brechas del idioma de manera más efectiva, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que todos los residentes reciban apoyo, respeto y comprensión”.

Un estado con alta diversidad lingüística

La implementación estatal se dio tras un programa piloto realizado en el otoño de 2025, cuyos resultados fueron calificados como exitosos tanto por el personal como por los usuarios. Actualmente, cada agencia y unidad móvil cuenta con entre cinco y doce traductores electrónicos, diseñados para ofrecer traducciones rápidas y precisas en tiempo real.

De acuerdo con la NJMVC, estos dispositivos son fáciles de usar y permiten mantener conversaciones bidireccionales de manera inmediata, lo que reduce la confusión durante los trámites y agiliza los procesos en ventanilla.

La medida permitirá que empleados y usuarios puedan comunicarse en más de 80 idiomas mediante aparatos electrónicos. Imagen ilustrativa. Crédito: Hye Soo Nah/ Archivo | AP

La agencia destacó que la accesibilidad lingüística ha sido una prioridad en años recientes. Entre otras acciones, mantiene un sitio web multilingüe, publica el manual del conductor en al menos seis idiomas y ofrece exámenes teóricos para obtener la licencia en más de una docena de lenguas.

Además, cuenta con un sistema telefónico bilingüe con asistencia en inglés y español, lo que amplía las opciones para quienes necesitan orientación antes de acudir en persona a realizar sus trámites.

Las autoridades estatales subrayaron que este esfuerzo busca no solo mejorar la eficiencia administrativa, sino también fortalecer la inclusión de comunidades inmigrantes que dependen de los servicios de la NJMVC para obtener licencias, identificaciones y otros documentos oficiales.

Para más información sobre servicios y requisitos, los residentes pueden consultar el portal oficial de la agencia estatal.

